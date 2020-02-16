Erdoğan: Türkiye'nin geleceği, teknolojide ve inovasyonda

Türkiye'nin geleceğinin teknoloji ve inovasyonda olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünyanın en iyi üniversitelerinden, araştırma merkezlerinden üst düzey araştırmacılar çalışmalarını yürütmek için artık Türkiye'yi seçiyor. En büyük hayalimiz, evlatlarımıza 2053 ve 2071 vizyonlarını hayata geçirebilecekleri güçlü bir Türkiye bırakmak" dedi.

Teknopark-İstanbul 2. Etap Açılış Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemize 18 yılda dev eserler yanında bilimi, teknolojiyi ve inovasyonu destekleyecek bu tür merkezler kazandırdık. Teknopark İstanbul, sunduğu nitelikli altyapı, atölye, laboratuvar ve sosyal imkanlarıyla yabancı şirketleri de cezbediyor" ifadelerini kullandı.

"Tamamlandığında İstanbul Teknopark 1.5 milyon metrekarelik kapalı alanda binden fazla Ar-Ge firmasına ev sahipliği yapan bir yere dönüşecek" diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

'En büyük hayalimiz evlatlarımıza güçlü bir Türkiye bırakmak'

"Geçen sene uygulamaya başladığımız Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı'na gelen talep ümit verici seviyededir. Türkiye'nin geleceği, teknolojide ve inovasyondadır. Dünyanın en iyi üniversitelerinden, en iyi araştırma merkezlerinden üst düzey araştırmacılar çalışmalarını yürütmek için artık ülkesini, Türkiye'yi seçiyor. En büyük hayalimiz, evlatlarımıza 2053 ve 2071 vizyonlarını hayata geçirebilecekleri güçlü bir Türkiye bırakmaktır."

'Ekonomiye güven artıyor'

Erdoğan, "Türkiye için en kötü senaryoları yazan uluslararası kuruluşların tahminlerini boşa çıkardık. Ekonomiye güven artıyor, üretim cephesinden rekorlar gelmeye başladı" diye konuştu.

Erdoğan'ın 2. Etap açılışını yaptığı Teknopark İstanbul, Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nın yanında, yerli ve yabancı girişimcilerin Türkiye'nin teknoloji geliştirme kapasitesine katkıda bulunabilmesi amacı ile Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) ana ortaklığında kurulan bir teknoloji geliştirme bölgesi olarak faaliyet gösteriyor.

10 milyar dolarlık katkı sunması hedefleniyor

Teknopark İstanbul'da mevcut durumda 1. ve 2. Etap yapılar ile arazi tahsisi yapılarak kendi binalarını inşa eden firmaların alanlarıyla birlikte toplam 210 bin metrekare kapalı alan bulunduğu belirtilirken, açılışı yapılan 2. Etap binalarda 2020 sonuna kadar 4 bin ek istihdam sağlanmasının hedeflendiği vurgulandı.

Bu arada, Teknopark İstanbul'un, 2030 yılına kadar sağlanacak istihdam ve gerçekleştirecek ihracatlarla ekonomiye 10 milyar dolarlık katkı sunmasının hedeflendiği de ifade edildi.