Tuzla'da bakım yapılan gemide çıkan yangın kontrol altına alındı

Tuzla’da bir tersanede bakımı yapılan kuru yük gemisinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Gemiyi dumanlar kaplarken olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak kısa sürede söndürülen yangın, gemide hasara neden oldu.

Ekipler, gemide bir süre soğutma çalışması yaptı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.