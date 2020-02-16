Emniyet yetkilileri: İntihar eden kamyon şoförünün kayda değer borcu yoktu, eşi ile boşanma aşamasındaydı

Konya’da evli ve iki çocuk babası kamyon şoförü 37 yaşındaki Mevlüt Çankaya’nın maddi sıkıntılar nedeniyle Konya Kamyon Garajı’da intihar ettiği belirtildi.

Sputnik’in ulaştığı emniyet kaynakları, yapılan araştırmada Çankaya’nın kayda değer bir borcu olmadığını, eşi ile boşanma aşamasında olduğunu, eşinin yaklaşık 5-6 aydır ailesinin yanında bulunduğunu söyledi.

Konya’da evli ve iki çocuk babası Mevlüt Çankaya, kamyon garajında kendini asarak intihar etti.

CHP'li Erdal Aksünger, Kamyon şoförü olduğu öğrenilen Çankaya'nın ekonomik sıkıntılarından dolayı intihar ettiğini iddia etti. Konuyla ilgili sosyal medyada çok sayıda kullanıcı da yorumlarda bulundu.

Sputnik’in ulaştığı emniyet kaynakları, Mevlüt Çankaya’nın, babasının üzerine kayıtlı bulunan ve kendisinde şoförlüğünü yaptığı 42 CZK 46 plaka sayılı tırın çekicisinin ön kısmına halat ile kendisini asarak intihar ettiğini belirtti.

Edinilen bilgilere göre, Numune hastanesi morgunda yapılan otopsi işleminde Çankaya’nın, cesedinde cesedinde herhangi bir darp izine rastlanmadı.

Emniyet yetkilisi Sputnik’e yaptığı açıklamada, “Yapılan araştırmada; Çankaya’nın kayda değer bir borcu olmadığı, eşi ile boşanma aşamasında olduğu, eşinin yaklaşık 5-6 aydır ailesinin yanında olduğu anlaşılmıştır” dedi.