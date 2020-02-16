CHP Ankara Kongresi'nde delege Tevfik Koçak'ın cinsiyetçi söylemi tepki çekti

CHP Ankara İl Kongresi’nde, delege Tevfik Koçak’ın sarf ettiği cinsiyetçi sözler büyük tepkiye neden oldu. "Siyasetçinin işine, kadının işvesine aldanılmaz" dedikten sonra yuhalanan, mikrofonu önünden alınan ve pet şişenin hedefi olan Koçak, özür dilemek zorunda kaldı. Ancak tepkiler, Koçak kürsüden indikten sonra da devam etti.

Evrensel'in aktardığına göre kongrede söz alıp kürüsüye çıkan delege Tevfik Koçak, “Siyasetçinin işine, kadının işvesine aldanılmaz” deyince salonda yuh sesleri yükseldi. Partili kadınlar sahneye çıkarak Koçak’ın önünden mikrofonu almak istedi. Kürsüden inmeyip konuşmasına devam etmeye çalışan Koçak, "Ben özür diliyorum, bin defa özür diliyorum, yüz bin defa özür diliyorum. Bu Anadolu'da söylenen bir sözdür. Latifedir bu ya. Bu yüz yıldır söylenir. Ne var bunda gocunacak" deyince tepkiler arttı.

Salonda bulunan bir erkek Koçak’a pet şişe fırlattı.

“Sözümü geri aldım” diyen Koçak, "Hepinizden özür diliyorum, kadınlar benim anamdır, bacımdır, her şeyimdir, kızmayın bana” diyerek kürsüyü terk etti.

Koçak kürsüden indikten sonra da tepkiler devam etti.

CHP Ankara İl Kongresi'nde delege Tevfik Koçak'ın sarf ettiği "Siyasetçinin işine, kadının işvesine aldanılmaz" cümlesi tepkiyle karşılandı: Pet şişe fırlatılan Koçak özür dilemek zorunda kaldı https://t.co/COdGeo7UoS pic.twitter.com/6tcELEyNn7 — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) February 16, 2020

​