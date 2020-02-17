İnce'den 'Kesimoğlu kafa attı' iddiasına yanıt

CHP'nin 24 Haziran 2018 seçimindeki Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yle ilgili bir kulis dedikodusu gündeme geldi.

Önceki gün CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile biraraya gelen İnce'nin dün gece Çankaya'daki ofisinde Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'yla yaptığı görüşmenin kavgayla bittiği iddia edildi.

Sebebi bilinmeyen tartışma sırasında Kesimoğlu'nun İnce'ye kafa attığı öne sürüldü.

Burnu kanayan İnce'nin olayın duyulmaması için hastaneye gitmediği, ofise doktor çağrıldığı iddia edildi.

İddialar üzerine Haberler.com'dan Bahadır Çolak'a konuşan İnce, böyle bir olayın yaşanmadığını dile getirdi ve gönderdiği fotoğrafla kulislerde yayılan haberleri yalanladı.

'Dedikoduyu duydum'

İnternethaber sitesi yetkilileri de haberin ardından İnce'ye ulaşmaya çalıştıklarını ancak telefona yanıt vermeyen İnce'nin WhatsApp üzerinden 'Dedikoduyu duydum' notuyla fotoğrafını gönderdiğini duyurdu.