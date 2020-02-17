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12:38 17 Şubat 2020
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    Bakan Varank: Otomobilde yarışa tam zamanında girdik, ipi göğüsleyen olmak için çalışacağız

    © Fotoğraf : Twitter
    Türkiye
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    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yerli otomobil projesiyle ilgili olarak, "Biz bu yarışa tam zamanında girdik, ipi göğüsleyen olmak için de var gücümüzle çalışacağız. Türkiye’nin otomobili aynı zamanda ülkemizden çıkacak bir unicorn olmaya da aday" dedi.

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul’da düzenlenen Birleşik Krallık Teknoloji Konferansı’na katıldı.

    Konferansta konuşan Bakan Varank, Brexit sonrası döneme ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, “Birleşik Krallık, küresel ekonomide taşıdığı kritik önemin yanı sıra, bizim de temel ticaret ve yatırım ortaklarımızdan birisi. Ben bu konferansı, Brexit sonrası dönemde ilişkilerimizin daha da gelişmesi ve derinleşmesi adına önemli bir adım olarak görüyorum. Biliyorsunuz ticari ilişkilerimizin gelecek dönem seyrini belirlemek üzere Ticaret Çalışma Grubu kuruldu ve bugüne kadar 6 toplantı yaptı. Ticaret Bakanlığımızın yakından takip ettiği bu sürecin, her iki tarafın da lehine sonuçlanacak bir Serbest Ticaret Anlaşması’yla tamamlanmasını temenni ediyoruz. Teknoloji ve inovasyon alanlarındaki işbirliğimizi somut projelerle geliştirmeyi öneriyoruz” ifadelerini kullandı.

    ‘Türkiye'yi bir üst lige çıkarmak istiyoruz’

    Türkiye’nin Sanayi ve Teknoloji vizyonunu anlatan Bakan Varank, “Biliyorsunuz Türkiye ekonomisi 18 senede önemli mesafeler kat etti. Süreç boyunca maruz kaldığımız ekonomik ve siyasi baskılara, terör saldırılarına rağmen; Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde örnek bir kalkınma hamlesine imza attık.

    Nicola Sturgeon
    © REUTERS / Cathal McNaughton
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    Geldiğimiz nokta gurur verici, ama elbette bununla yetinmek niyetinde değiliz. Türkiye’yi bir üst lige çıkarmak, dünyanın en gelişmiş ekonomileri arasına sokmak istiyoruz. Tabi bunu yaparken, kendi iç dinamiklerimizin yanı sıra, küresel ekonominin içinden geçtiği durumu da yakından takip ediyoruz. Hali hazırda hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkeler, yapısal veya dönemsel (konjonktürel) problemler yaşıyor” dedi.

    “Daha düne kadar ticaret ve teknoloji savaşlarını tartışıyorken, şimdilerde gündemimiz Çin’deki koronavirüs, yeni adıyla Covid-19’un oluşturabileceği belirsizlikler” diye devam eden bakan, “Ayrıca tüm bunların üzerine, jeopolitik riskler de ekonomik belirsizlikleri daha da artırıyor. İşte böylesine çetrefilli bir dönemde; Türkiye olarak izleyeceğimiz yenilikçi politikalarla güçlü bir atılım gerçekleştirmek, yeni bir büyüme hikâyesi yazmak istiyoruz. 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejimizde, katma değerli üretimi ve kritik teknolojilerde atılım yapmamızı sağlayacak yol haritalarını belirledik. Bu kapsamda; yüksek teknoloji ve inovasyon, dijital dönüşüm, girişimcilik, beşeri sermaye ve altyapı alanlarında adımlar atacak ve 2023 hedeflerimize kararlılıkla ulaşacağız” diye konuştu.

    ‘Avrupa Birliği'nin otomotiv alanındaki en büyük tedarikçisiyiz’

    Teknoloji alanlarında, küresel ölçekte marka olacak en az 23 akıllı ürün çıkarmayı hedeflediklerini söyleyen Bakan Varank, “Türkiye’nin Otomobili de bunlardan biri olarak ön plana çıkıyor. Biliyorsunuz otomotiv sanayinde kapasite, yetişmiş insan kaynağı ve Ar-Ge potansiyeliyle bölgedeki en önemli oyunculardan biriyiz. Avrupa Birliği'nin otomotiv alanındaki en büyük tedarikçisiyiz. Dünya standartlarına uygun ileri teknolojiyle üretim yapabiliyoruz” ifadelerini kullandı.

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    Varank, “Türkiye’nin otomobili projesiyle de üstünlüklerimizi heyecan verici yeni bir alana taşıyoruz. Bakınız bu sadece bir araba üretme projesi değil. Otomotiv sektörü köklü bir değişim sürecinden geçiyor. Bağlantılı, otonom ve elektrikli araç pazarı, geleneksel markaların yanında, yeni girişimlere çok büyük fırsatlar sunuyor. İşte biz hem bu otomobilleri hem de beraberindeki mobilite ekosistemini özgün olarak geliştiriyoruz. Biz bu yarışa tam zamanında girdik, ipi göğüsleyen olmak için de var gücümüzle çalışacağız. Türkiye’nin otomobili aynı zamanda ülkemizden çıkacak bir unicorn olmaya da aday. Ki biz bu tanımı da Türkçeleştirip, Turcorn olarak isimlendiriyoruz. 2023’e kadar en az 10 Turcorn hedefimiz var. Şunun altını net biçimde çizmek istiyorum. Teknoloji tabanlı girişimlerde, Türkiye ciddi bir sıçrama potansiyeline sahip. Girişimcilerimizin başarıları zaman zaman dış basına da konu oluyor, dünya çapında ödüller alıyoruz” şeklinde konuştu.

    Konuşmasında Türkiye’deki yatırım teşviklerini hatırlatan ve Birleşik Krallık’ın küresel devlerine çağrıda bulunan Varank, “Birleşik Krallık’ın küresel devlerini Türkiye’ye davet ediyorum. Gelin, sunduğumuz bu imkanlardan en iyi şekilde faydalanın, inovatif faaliyetlerinizi çok daha verimli bir şekilde ülkemizde yürütün. Teknoparklarımız ve araştırma altyapılarımızın kapıları, sizlere ardına kadar açık” dedi.

    ‘Bu dönemde Türkiye’ye yatırım yapan kazanır’

    Türkiye’de önümüzdeki dönemde iş yapma ortamını yatırımcı dostu hale getirecek pek çok düzenlemenin hayata geçeceğini söyleyen Bakan Varank, “Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu’nda bu manada alınması gereken tedbirlere odaklanmış vaziyetteyiz. Doğrudan yabancı yatırımları teşvik eden oldukça cömert bir teşvik sistemimiz var. Proje bazlı teşviklerimizle; ülkemize ilk defa gelen, stratejik ürünler üreten, teknolojik seviyemizi ve ihracat kapasitemizi artıran yatırımlara öncelik veriyoruz. Sahip olduğumuz iç pazar, coğrafi avantajlar, dinamik iş gücü ve güçlü sanayi altyapısı yatırımcılara eşsiz fırsatlar sunuyor. Bakın çok açık söylüyorum. Bu dönemde Türkiye’de yatırım yapan kazanır. Bu sene; kimya, petro-kimya, ulaştırma teknolojileri, entegre madencilik, savunma ve elektronik gibi pek çok kritik alanda dev yatırımların başlamasını bekliyoruz. Ben bu durumun özellikle yabancı yatırımcıların da iştahını artıracağını düşünüyorum. Buradan hareketle de, 2020 yılında doğrudan yabancı yatırımlarda güçlü bir ivmelenme bekliyoruz.

    otomotiv
    © Flickr /
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    Tabi yapılan yatırımların sanayimizde bir kapasite oluşturması en temel önceliğimiz. Bu sebeple geçen sene vizyoner bir bakış açısıyla tasarladığımız Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programını başlattık. Programı tasarlarken, sanayideki mevcut kabiliyetlerimizi ölçtük ve nerelerde sıçrama yapabileceğimizi belirledik. Alıcı ile satıcıyı aynı anda destekleyerek, Türkiye’nin ihtiyacı olan teknoloji ve ürünleri yerelde üretmek istiyoruz. Bu program, yerli ve yabancı yatırımcı arasında hiçbir ayırım gözetmiyor. Yılın ilk yarısında; kimya, ilaç, tıbbi cihaz, otomotiv, elektronik ve raylı sistem araçları gibi alanlarda yeni başvurular açacağız. Dolayısıyla; hem ülkemizde yatırımı bulunan hem de yeni yatırım yapmayı planlayan Birleşik Krallık firmaları bu programın bir parçası olabilir” açıklamalarında bulundu.

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    Etiketler:
    Koronavirüs, Çin, Serbest ticaret, Brexit, Birleşik Krallık, Türkiye, Otomobil, Mustafa Varank
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