Cinayet şüphelisi koca: Eşim kendini öldürdü

İHA'nın aktardığı habere göre, olay dün Erenköy mahallesi, Yazan sokakta yaşandı.

İddiaya göre Ferhat F. ile eşi Hafize F. arasında kıskançlık yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Ferhat F. aldığı bıçakla eşi Hafize F.’yi yaraladı.

Cinayet şüphelisi Ferhat F. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen Ferhat F., kendisini görüntüleyen gazetecilerin 'Neden öldürdünüz?' sorusuna, "Ne öldürmesi, eşim kendini öldürdü" diye cevap verdi.

Ferhat F., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.