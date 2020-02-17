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14:07 17 Şubat 2020
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    FETÖ firarisi eski İstihbarat Daire Başkan Yardımcısı Çakar, eşinin sınavı geçmesi için istihbarat aracına kopya düzeneği kurdurmuş

    Firari FETÖ'cü istihbarat aracıyla kopya çekmiş

    © İHA / ABDULLAH SARİCA-AW938710
    Türkiye
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    FETÖ firarisi eski İstihbarat Daire Başkan Yardımcısı Çoşgun Çakar'ın, açık öğretim ortaokul sınavına giren eşi Güler Çakar'ın sınavı geçmesi için istihbarat aracına kopya düzeneği kurdurduğu tespit edildi. Film senaryolarını aratmayan kopya hırsızlığının görüntüleri de Çakar'ın ele geçirilen dijital arşivinden çıktı.

    Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında birçok FETÖ kumpasında adı geçen Çakar’ın Sincan Temelli’deki villasına 2017 Nisan’da operasyon düzenlendi. Villada arama yapan polis ekipleri, birçok dijital materyale el koydu.

    Dijital materyaller üzerinde yapılan incelemelerde, 7 saniyelik ve 14 dakika 28 saniyelik iki ayrı görüntü kaydının bulunduğu anlaşıldı. 14 dakika 28 saniyelik video görüntüsünde yapılan incelemede, bir kadının katılmış olduğu sınava ait görüntünün bulunduğu, görüntüdeki kadının önündeki sıra üzerinde soru kitapçığı ve optik cevap formu bulunduğu, kadının üzerinde bulunan gizli kamera ile soru kitapçığındaki testlerin bulunduğu sayfayı tarayarak görüntülediği görüldü.

    Ali Demir
    © AA / Erçin Top
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    Kameranın radyo frekans (RF) özellikli görüntüyü canlı olarak dışarıya aktaran kamera sistemi olduğu anlaşıldı. Cevap kağıdındaki görüntüler üzerinde netleştirme çalışması yapan polis, sınava katılan kişinin Çakar'ın eşi Gül Çakar olduğunu tespit etti.

    ‘Coşgun Çakar cevapları araç içinden eşine söylemiş’

    Aynı video kaset içerisindeki 7 saniyelik görüntüde yapılan incelemede ise camları perdeli panelvan araç içerisinde iki şahsın bulunduğu, araç içerisinde radyo frekans alıcısı cihaz olduğu görüldü. Aracın iç yapısı itibariyle İstihbarat Dairesi’nin teknik takip ve izleme hizmetlerinde kullanılan obzervasyon aracı olduğu anlaşıldı.

    Gül Çakar'ın sınavda bulunduğu sırada üzerinde bulunan RF kamera ile soru kitapçığındaki soruların taranarak okul binası dışında bulunan obzervasyon aracı içerisindeki alıcıya gönderildiği, araç içerisindeki Coşgun Çakar ile yanında bulunan şahsın soruların cevaplarını telsiz kulaklık aracılığıyla Gül Çakar'a bildirerek kopya çekmesini sağladıkları anlaşıldı. Yapılan araştırmalarda kopya işleminin 1999-2000 yılları arasında yapılan açık ortaokul bütünleme sınavına ait olduğu tespit edildi.

    Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı’nca söz konusu kopya skandalıyla ilgili fezleke hazırlanarak, Aralık ayında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi. Ankara Başsavcılığı’nca devam eden soruşturma kapsamında Coşgun Çakar'a, "FETÖ yöneticisi olmak", "Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", "zimmet", "görevi kötüye kullanma" suçları, eşi Gül Çakar'a ise "FETÖ üyeliği" ile "Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçları yöneltiliyor. Firari durumdaki Coşgun Çakar ile eşi Gül Çakar'ın yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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    Etiketler:
    başsavcılık, Güler Çakar, kopya, Sınav, Çoşgun Çakar, FETÖ
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