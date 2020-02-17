Türk bayrağını yırtan Yunan vekile tepki için 500 kilometre koşacak

Mersin'de Tarsus İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nün lisanslı atleti olan Bekir Zengin, Avrupa Parlamentosu'nda (AP) Türk bayrağını yırtan Yunanistan Milletvekili Yannis Lagos'un, Türk bayrağını yırtmasına tepki göstermek için, Ankara’daki Yunan Başkonsolosluğu'na kadar koşacak.

Geçen yıl haziran ayında Kalkınma eski Bakanı Lütfü Elvan’dan aldığı bayrakla, tüm şehit ve gaziler adına koşarak 15 Temmuz’da İstanbul’da Şehitler Köprüsü'ne ulaştıran Bekir Zengin, ardından bayrağı İstanbul Valiliği’ne devretti.

Zengin, şimdi de Avrupa Parlamentosu'nda (AP) Türk bayrağını yırtan Yunanistan Milletvekili Lagos'un Türk bayrağını yırtmasını protesto etmek için Mersin Valiliği önünden 13 Mart günü başlayarak, 4 Nisan günü Ankara’da Yunan Başkonsolosluğu önüne varmayı hedefliyor.

Yaklaşık 500 kilometre koşacağını kaydeden Zengin, bu konuda Mersin’de bulunan ilçe belediyelerinden yardım beklediğini söyledi.

Ne olmuştu?

Brüksel'de düzenlenen AP Genel Kurulu’nun 'Yunan Adalarında İnsani Durum' başlıklı oturumunda Yunanistan'ın Altın Şafak Partisi'nin eski üyesi bağımsız AP milletvekili Yannis Lagos, "Bir tarafta da Türkiye var, her istediğini yapabiliyor. Ülkemize akın akın göçmen geliyor. İşte bu Türk bayrağı, bununla ne yapılır, yırtıp atılır. Artık buna bir son vermeliyiz" diyerek kağıttan yapılmış Türk bayrağını yırtmıştı.

AP, Lagos'a ödenek kesintisi ve 4 gün parlamento faaliyetlerine katılmama cezası vermişti.