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18:41 17 Şubat 2020
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    Jens Stoltenberg

    NATO'dan Türkiye'ye '68. yıl' teşekkürü

    © REUTERS / Ümit Bektaş
    Türkiye
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    NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "NATO'ya üyeliğinin yıl dönümünde, Türkiye'ye ittifaka olan değerli ve süregelen desteği için teşekkür ederim. Türkiye NATO'nun güçlü ve kıymetli üyesi olmaya devam edecektir" dedi.

    © AP Photo / Francisco Seco
    Stoltenberg: İdlib'deki durumdan bağımsız olarak Türkiye'ye desteğimiz sürüyor
    Türkiye'nin NATO üyeliğinin 68. yıl dönümü vesilesiyle AA muhabirine bir açıklama yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Türkiye transatlantik ailenin 68 yıldır çok değerli bir üyesi olmuştur" ifadelerini kullandı.

    Stoltenberg, Türkiye'nin NATO'nun Afganistan, Kosova ve Irak gibi misyon ve operasyonlarına en fazla katkı sağlayan üyelerden biri olduğuna dikkati çekerek, "Orta Doğu'daki istikrarsızlık, şiddet ve karmaşadan en fazla etkilenen ve terör saldırısına uğrayan müttefik Türkiye olmuştur" açıklamasında bulundu.

    Stoltenberg, "NATO'ya üyeliğinin yıl dönümünde, Türkiye'ye ittifaka olan değerli ve süregelen desteği için teşekkür ederim. Türkiye NATO'nun güçlü ve kıymetli üyesi olmaya devam edecektir" dedi.

    NATO'ya üyelik 1952'de gerçekleşti

    Türkiye, NATO'nun 1949'da Washington Antlaşması'nın 12 kurucu üye tarafından imzalanarak kurulmasının ardından, ittifaka 1952'de üye oldu.

    NATO'nun 13. üyesi olan Türkiye, ittifakla katılım protokolünü 17 Ekim 1951'de imzaladı. Resmi üyelik ise Yunanistan ile beraber 18 Şubat 1952'de gerçekleşti.

    İkinci Dünya Savaşı'nın ardından dış politika önceliklerini Batı dünyasıyla yakınlaşma olarak belirleyen Türkiye için Birleşmiş Milletler (BM) üyeliğinin yanı sıra NATO üyeliği de önem taşımaya başladı.

    1945'te BM'nin kurucu üyeliğini üstlenen Türkiye, 68 yıl önce gerçekleşen NATO üyeliği ile de Batı ittifakıyla olan ilişkilerini pekiştirdi.

    İttifakın kilit üyelerinden 

    © AFP 2019 / ARIS OIKONOMOU
    Stoltenberg: Türkiye NATO için çok önemli
    Özellikle Soğuk Savaş döneminde NATO'nun güneydoğu kanadını güvence altına alan Türkiye'nin, bu dönemden sonra da ittifakın kriz yönetimi ve barış gücü misyonlarına önemli katkılar sağlayarak sorumlu bir rol üstlenmeye devam ettiği görülüyor.

    NATO içinde ABD'den sonra en büyük ikinci orduya ve kritik bir jeostratejik konuma sahip olan Türkiye, NATO Ortak Fonlarına da en fazla katkı sağlayan müttefikler arasında yer alıyor.

    NATO'nun Afganistan'daki Kararlı Destek Misyonu, Kosova'daki çok uluslu barış gücü 'KFOR' ve Irak'taki eğitim misyonuna da katkı sunan Türkiye, aynı zamanda İzmir'de NATO Kara Komutanlığı (LANDCOM) ve Malatya Kürecik'te NATO'nun balistik füze savunması mimarisi kapsamındaki radara ev sahipliği yapıyor.

    IŞİD'le mücadeleye katkı

    IŞİD'le Mücadele Uluslararası Koalisyonu'nun üyesi olan Türkiye, NATO'nun da örgütle mücadelesine destek sağlıyor.

    Genel Sekreter Stoltenberg'in açıkladığı üzere, IŞİD'i yenilgiye uğratma operasyonlarında Türkiye'deki altyapı ve üsleri kullanılıyor.

    Türkiye'nin güvenliğine ve Avrupa-Atlantik perspektifine önemli katkılar sağlayan NATO, halihazırda Türkiye'ye yönelik uyarlanmış güvence tedbirlerini uyguluyor.

    Yakın zamanda 30. üyesi olacak Kuzey Makedonya'ya kapılarını açmaya hazırlanan NATO, aynı zamanda askeri kuvvetlerin hazırlık seviyesi ile mukabele edebilirlik seviyelerini geliştirmeye odaklanıyor.

    Yeni sınamaların giderek daha karmaşık bir hal almaya başladığı bir dönemde, askeri kabiliyetleri ve jeostratejik konumu ile Türkiye'nin NATO için kilit müttefik olmaya devam edeceği öngörülüyor. 

    Etiketler:
    Teşekkür, Türkiye, NATO, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Jens Stoltenberg
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