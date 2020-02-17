Tuvalet parası yüzünden bıçaklandı

Olay, Samsun’un Bafra ilçesi Kemalpaşa mahallesi kapalı küçük pazar yerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, pazar yeri içerisinde tuvalete giren 24 yaşundaki Ali A. çıkışta tuvalet parası olarak 1 lira bıraktı. Tuvaleti çalıştıran 30 yaşındaki N.T.S. tuvaletin 1.5 lira olduğunu 50 kuruş daha vermesini istedi.

Bunun üzerine çıkan tartışmada tuvaleti işleten N.T.S., Ali A.’yı bıçakladı. Aldığı bıçak darbesiyle yaralanan Ali A., 112 Acil Servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerine kısa sürede gelen polis ekipleri tuvalet işletmecisi olayda kullandığı bıçakla birlikte gözaltına aldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.