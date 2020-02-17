AFAD: Van'da 4,1 ve 3,7 büyüklüğünde peş peşe deprem oldu

Van'ın Tuşba ilçesinde saat 23.16'da 4,1 büyüklüğünde ve 23.18'de 3.7 büyüklüğünde peş peşe deprem meydana geldi. AFAD depremle ilgili olumsuz bir ihbar alınmadığını belirtti.

AFAD Van'ın Tuşba ilçesinde 23.16'da 4,1 büyüklüğünde ve 23.18'de 3,7 büyüklüğünde 2 deprem olduğu bilgisini paylaştı.

#DEPREM: Van ilinin Tuşba ilçesinde saat 23.16'da meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki deprem sonrası, şu an itibariyle, olumsuz bir ihbar alınmamıştır.



Gelişmeleri takip ediyoruz.



➡️ https://t.co/cofXSurHiN pic.twitter.com/SnJ7mJhpm5 — AFAD (@AFADBaskanlik) February 17, 2020

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, depremin yerin 10 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.

Depremle ilgili herhangi bir hasar, yaralanma ve can kaybı yaşanmadı.