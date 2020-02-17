AFAD: Van'da 4,1 ve 3,7 büyüklüğünde peş peşe deprem oldu

AFAD Van'ın Tuşba ilçesinde 23.16'da 4,1 büyüklüğünde ve 23.18'de 3,7 büyüklüğünde 2 deprem olduğu bilgisini paylaştı.
#DEPREM: Van ilinin Tuşba ilçesinde saat 23.16'da meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki deprem sonrası, şu an itibariyle, olumsuz bir ihbar alınmamıştır.— AFAD (@AFADBaskanlik) February 17, 2020
Gelişmeleri takip ediyoruz.
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, depremin yerin 10 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.
Depremle ilgili herhangi bir hasar, yaralanma ve can kaybı yaşanmadı.
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