Abdullah Gül'den "Babacan'ın partisinde yer alacak mısınız?" sorusuna yanıt

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Ali Babacan'ın kuracağı partiyi desteklediğini belirtti ancak aktif siyasetin içinde olmayacağını söyledi. Gül, yeni partinin Cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağına dair soruya da yanıt verdi.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Karar yazarları Ahmet Taşgetiren, Elif Çakır ve Yıldıray Oğur'a konuştu.

Ali Babacan'ın kuracağı partide yer alıp almayacağına ilişkin soruya yanıt veren Gül "Ben cumhurbaşkanlığından ayrıldıktan sonra aktif siyasetin içinde olmayacağımı söylemiştim. Memleketimin faydasına gördüğüm temel konularda usulüne uygun bir şekilde siyasete katkı sunmak ve görüşlerimi paylaşmak hem hakkım hem de görevim. Ali Bey parti kurma çalışmalarını sürdürürken kamuoyunu gerektiğinde bilgilendiriyor ve benimle de zaman zaman görüşüyor" dedi.

Gül, Babacan'ın yeni parti kurmasını desteklediğini de sözlerine ekledi.

Gül, Babacan'ın partisinin Cumhurbaşkanı adayı olacağına dair iddiaları da "Bir siyasi partinin kuruluş gerekçesi bir kişiyi cumhurbaşkanı yapmak olabilir mi Allah aşkına. Bu tip yakıştırmaları doğru bulmuyorum. Siyasi partiler her şeyin vakti saati geldiğinde kazanmak için doğru olan ne ise onu yaparlar." diyerek yanıtladı.