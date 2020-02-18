Gaziantep Belediye Başkanı Şahin Antarktika'ya gitti: Allahtan yanımıza kırmızı biber almıştık

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü koordinesindeki Bilim Ekibi ile birlikte düzenlenen 4. Antarktika Ulusal Bilim Seferi’ne katıldı. Şahin, "Kışın eksi 85’i buluyor. Allah’tan yanımıza biraz Antep fıstığı, İslahiye üzümü ve kırmızı Antep biberi almıştık. Bunlar soğukta içimizi ısıttı" dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü koordinesindeki Bilim Ekibi ile birlikte düzenlenen 4. Antarktika Ulusal Bilim Seferi’ne katıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın davetiyle Antarktika'ya giden Şahin, "Antarktika çok mu soğuk?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Kışın eksi 85’i buluyor. Allah’tan yanımıza biraz Antep fıstığı, İslahiye üzümü ve kırmızı Antep biberi almıştık. Bunlar soğukta içimizi ısıttı"

Hürriyet'te yer alan habere göre, 4. Antarktika Ulusal Bilim Seferi’ne katılan Fatma Şahin, yolculuk sonrası izlenimlerini anlattı. Şahin, aşırı soğuklarda özel kıyafetler giydiklerini ve yanlarına özel izinle Antep mutfağından bazı yiyecekler aldıklarını söyledi. Yanına Antep fıstığı, İslahiye üzümü ve kırmızı biber aldığını söyleyen Şahin, "Soğukta iyi beslenmemiz açısından çok işe yaradı" dedi.

'Penguen gibi yürüdük'

Şahin, "Bize özel olarak oraya göre milli gayretle tasarlanmış kıyafetler verildi. Bir örnek bu kıyafetler soğuğa ve iklim şartlarına göre malzemelerden üretilmiş. Ancak sıcak tutması ve terletmemesi için geliştirildiğinden aşırı ağır. İnsan içinde zor hareket ediyor. Antarktika’ya tam olarak uygun kıyafetler olduğu için penguenler gibi ağır ağır hareket edebiliyorsunuz."

Okyanuslara atılan çöplerin Antarktika'ya kadar ulaştığını söyleyen Şahin, "Eğer insanlık olarak aklımızı başımıza almazsak, kendi sonumuzu hazırlayacağız. Torunlarımıza gösterecek ne penguenler kalacak ne de foklar" dedi.