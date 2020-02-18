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13:00 18 Şubat 2020
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    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

    Bahçeli: Rusya'yı 93 Harbi'nden biliriz

    © AA / Güven Yılmaz
    Türkiye
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    Partisinin grup toplantısında konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli, İdlib'de yaşanan gelişmeler üzerinden Rusya'ya yönelik eleştirilerde bulundu. Bahçeli, "Kimse bize maval okumasın biz Rusya'yı 93 Harbi'nden biliriz. Biz Rusya'yı Yalta Konferansı'ndan biliriz. Biz sıkacağımız eli atacağımız yumruğu biliriz" ifadelerini kullandı.

    Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

    - Siyaset bir akıl işidir. Devlet yönetimi ise adalet ve ahlak üzerine bina edilmelidir. Dünden bugüne Türk devlet felsefesinin dayandığı zamanlar ötesi esasların dayanağı bunlardır. Geleceğini planlamayan devletlerin herhangi bir geleceği olamaz. 

    - Türkiye'nin içine çekilmek istendiği anafora aklın hukuku ile müdahale etmek başlıca görevimizdir. Kararmış emellerin yıkılması ortak irade, birlik ve beraberlikle mümkündür. Rotamız kutlu bir yükseliş olmalıdır. 

    - Ülkemiz çok cepheli çok etkili çok yönlü bir mücadelenin ortasında. Bu gerçeği inkar etmek akıl fukaralığına işarettir. Mücadelemiz bekamızla doğrudan ilgili. Milli birlik ve bağımsızlığımızla yakından ilişkilidir. Şu anki mücadele partiler üstüdür. Türkiye bir yandan sınır ötesinde diğer yandan sınır içinde kesintisiz ilerleyen milli bir direniş halindedir. 

    - Pençe, Kapan, Kıran operasyonları terörün belini kırmıştır. 14 Şubat'ta Van'da teröristler HDP'li milletvekillerinin araçlarında propaganda yapmaya cüret etse de güvenlik güçlerimiz hadlerini bildirmektedir. Türk devleti hainlerin ensesindedir. Hiçbir komşu ülkenin taşında toprağında gözümüz yoktur. İşgal amacı taşımadığımız ortadadır. Türkiye'nin Suriye'de ve Libya'da neden olduğunu sorgulayan küresel güçlere sizin ne işiniz var demek hakkımızdır. 

    - Olan biten çirkeflikleri görmeyelim mi? Taşın altına gövdemizi koymayalım mı? Kaderimize razı olup kulağımızın üzerine yatmamız mı bekleniyor. İblis'in fazla mesai yaptığı İdlib ateş çemberine alınmış durumda. Türkiye sınırında kurulan çadır kentin nüfusu 500 bine ulaştı. Çocukların feryadı kulaklarda yankılanıyor.

    'Esad gitmeden barış gelmez'

    - Hiçbir suçu günahı olmayan yüzbinler çadırlarda birbirlerine sarılarak ısınmaktadır. Türkiye insani sorumluluğunu yerine getirmiştir. Sınır kapıları aralanmıştır. Ama yeni sığınmacı dalgası ülkemizin kaldıramayacağı bir yüktür. Kapasitemiz dolmuştur. Esad gitmeden koltuğundan indirilmeden barış ve huzur mumla aranacaktır.

    'Esad direkt, Rusya endirekt karşımızda'

    - Anaların ağıtları bitmeyecek. Umutlar yeşermeyecektir. Gözlem noktalarımız taciz ve tahrik kıskacındadır. Esad direk Rusya da endirekt şekilde Türkiye'nin karşısında mevzilenmiştir. Hani Soçi mutabakatı? Rejim unsurlarının gözlem noktalarının gerisine bu ay sonuna kadar çekilmesi barış ortamı için mecburiyettir. Türkiye'nin şakası yoktur. Yeni şehit haberleri Esad'a pahalıya mal olur. Türk heyetinin Moskova'daki görüşmeleri makul bir hamle. Rejim unsurlarının geri çekilmesi kendi hayırlarına. 

    'Rusya Dışişleri açıklamasını kendilerine iade ederiz'

    - Biz şehidi iç siyasi tartışmalarda puan kazanmaya tacil edecek kadar alçalmayız: Vakti gelince Allah şahit biz bu hesabı faillerinden mutlaka sorarız. Kışkırtmayız, milletin tamamını hasretle kucaklarız. Yanlışa yanlış demekten korkmayız. Rusya Federasyonu’nun Dışişleri açıklamasını kendilerine aynen iade eder, yeni açıklamalarını heyecanla bekleriz.

    Kılıçdaroğlu'na tepki

    © AA /
    Bahçeli, İYİ Parti'den istifaları değerlendirdi: İyi günde olsunlar, tahriklere kapılmasınlar
    - Biz İdlib'deysek bu Anadolu'nun savunulması içindir. Sayın Kılıçdaroğlu söyler misin, İdlib'de sıkışanlar kimlerdir. Esad'ın propagandasına alet olmaktan hiç mi vicdan azabı duymuyorsun? Nüfus kütüğünü Suriye Arap kütüğüne mi aldırdın? İdlib'de sıkışan yok ama sıkıştırılmak istenen ülkenin Türkiye olduğu nettir. Sen hangi işbirlikçinin fermanını okuyorsun? CHP'nin başındaki utanç vesikası Türk ve Türkiye düşmanlarının kadrosuna geçmiştir. 

    'Rusya kriz siyaseti icra ediyor'

    - Rusya Federasyonu kriz siyasetini sınırlarımızda icra etmektedir. Herkese başka konuşan Rusya'yı hiçbir makyaj gizleyemez. İran desen Esad'ı Türkiye'ye kışkırtmayı iş edinmiştir. Rusya Devlet Başkanı, Esad'ın yüzüne sıçrayan kanı süratle temizleyip aklanmalıdır. Kimse bize maval okumasın biz Rusya'yı 93 Harbi'nden biliriz. Biz Rusya'yı Yalta Konferansı'ndan biliriz. Biz sıkacağımız eli, atacağımız yumruğu biliriz.

    - ABD Suriye Özel Temsilcisi 'şehitlerimiz' diyor. ABD'nin algı operasyonuna inanacak yoktur. ABD Türkiye'nin yanında olduğu açıklamıştır. Ama YPG için para yardımı ayırmaktan da utanmamıştır. Suriye Özel Temsilcisi Rusya ve Esad'ı kınarken YPG'li teröristlerle üs kurdular. Rusya Esad'ın hamisi ABD de PKK/YPG'yi kontrol ediyor.

    'Suriye'nin bütünlüğünü yalnızca Türkiye istiyor'

    - Rusya ve ABD güç rekabeti içerisindedir. Suriye'nin toprak bütünlüğünü isteyen sadece Türkiye'dir. İdlib demek Hatay demektir. Ankara'nın güvenliği Bağdat'ın güvenliğinden geçmektedir. Bizim ne kalıcı dostumuz ne kalıcı düşmanımız vardır. Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur.

    Etiketler:
    açıklama, Devlet Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), İdlib, Suriye, Türkiye, Rusya
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