Üsküdar'da bir kadın giysi kumbarasına çocuğunu sokup, ne var ne yok aldı

İstanbul Üsküdar'da bir kadın, ihtiyaç sahipleri için konulan Kullanılmış Giysi ve Ayakkabı Kumbarası'ndaki eşyaları çuvala doldurarak götürdü. Kadının eşyaları almak için kumbaranın içerisine bir çocuk soktuğu görüldü.

Bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıyan olay birkaç gün önceyaşandı.

Görüntülerde, bir kadının, Kullanılmış Giysi ve Ayakkabı Kumbarası'nın kapağını açarak, oradaki eşyaları çuvala doldurduğu görülüyor. Kadın çuvalı doldururken elinde dürüm olan bir çocuk da çuvalın ağzını tutuyor.

Kadın kapaktan sürekli olarak eşya alırken son olarak kumbaranın içerisinden oğlu olduğu düşünülen çocuk çıkıyor. Kadın çocuğu kucaklayarak indiriyor. Ardından iki çocuğun yardımıyla eşya dolu çuvalı sırtına alıyor. Kadın önde, iki çocuk arkasında olay yerinden ayrılıyorlar.