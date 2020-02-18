İçinde 400 bin liralık kozmetik malzeme bulunan araç çalındı: İhbarı yapan şoför hırsız çıktı

Ünlü bir kozmetik firmasına ait aracı mola verdiği tesisin önünde çalarak kayıplara karışan şahıs İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nın takibi sonucu yakalandı. Piyasa değeri 400 bin TL olan kozmetik malzemeleri firmaya teslim edilirken, aracın şöförünün arkadaşlarıyla hırsızlık olayını planladığı ortaya çıktı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ünlü bir kozmetik firmasına ait malzemeleri taşıyan aracın Kuzey Marmara Otoyolu Çiftalan Mevkii'nde bulunan bir dinlenme tesisinden çalındığı bilgisini aldı.

Olay mahallinde ve çevrede bulunan güvenlik kameralarının takibi sonucunda çalıntı araç Göktürk Mevkii'nde içi boşaltılmış ve terk edilmiş halde bulundu.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından, bir kozmetik firmasına ait aracı mola verdiği tesisin önünden çalan şahıslara düzenlenen operasyonda, çalıntı araç ile araç içerisindeki 400 Bin ₺ değerinde kozmetik ürünü sahiplerine teslim edilerek 4 şüpheli yakalanmıştır. pic.twitter.com/YlYmALfdGy — T.C. Jandarma Gn. K (@jandarma) February 18, 2020

​Çalıntı ihbarını yapan araç şoförü U.G.'nin çelişkili ifadelerinden şüphelenen Jandarma ekipleri olayı derinlemesine mercek altına aldı.

Şoför, Jandarma'yı arayıp çalıntı ihbarı verdi

Tek tek incelenen yüzlerce kamera görüntüsü ve yapılan araştırmalar sonucunda araç şoförü U.G ve arkadaşı M.Z.’nin hırsızlık olayını birlikte planladıkları, U.G.’nin mola vereceği dinlenme tesisini arkadaşına bildirdiği, aracın anahtarını üzerinde bırakarak tesise girdiği, hırsızlık olayının gerçekleşmesinin ardından da Jandarma ekiplerine haber vererek aracının çalındığını ihbar ettiği ortaya çıktı.

Gözaltına alınan U.G. ve M.Z.’nin ifadeleri ve elde edilen bilgiler doğrultusunda çalınan araçtaki malzemelerin başka bir kamyona yüklenerek, Kocaeli ili Darıca Mevkii'nde bulunan bir depoya indirildiği tespit edildi. Söz konusu adreste arama yapan ekipler; malzemelerin Y.A. ve C.Ç. tarafından Jandarma ekiplerine yakalanmamak için ikinci kez başka bir depoya götürüldüğünü anladı.

© AA / İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Piyasa değeri 400 bin lira olduğu belirtilen kozmetik malzemeler iş yeri sahibine teslim edildi.

4 kişi tutuklandı

Yapılan istihbari çalışmalar ve güvenlik kamera görüntülerinin detaylı incelenmesinin ardından Y.A. ve C,Ç.’nin çalıntı malları önce Tuzla’ya getirdiği, burada başka bir araca yükleyerek Ümraniye’ye götürdüğü, Ümraniye’de tekrar başka bir araca yükleyerek Küçükyalı’da bulunan ve ikinci el eşya satan bir firmanın deposuna indirdikleri tespit edildi.

Şüpheliler, yakalanmamak için sürekli adres ve araç değiştirdi ancak Jandarma ekiplerinden kaçamadı. Küçükyalı’daki depoya baskın düzenleyen ekipler hırsızları kıskıvrak yakaladı. Depoda yapılan aramalarda kozmetik firmasına ait malların tamamı ele geçirildi.

Piyasa değeri 400 bin TL olan malzemeler firmaya teslim edilirken, yakalanan 4 şahıs çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.