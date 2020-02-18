Kılıçdaroğlu: Gezi eylemi aydınlanma hareketidir

Partisinin grup toplantısında konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, bugün Gezi Davası'nın 16. duruşmasının görüldüğünü hatırlatarak, "Gezi eylemini baskının ortaya çıkardığı bir aydınlanma hareketi olarak görmemiz gerekiyor" dedi.
Gezi eylemlerinde her görüşten insan olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, gençlerden intikam alınmaması gerektiğini söyledi.
Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
'Her şeye rağmen Gezi davasının adaletle sonuçlanmasını bekliyoruz'
- Bugün önemli bir dava görüşülüyor. Gezi olayları aslında bu ülkenin genç, yetenekli, hayatı sorgulayan gençlerin bir baskı rejimine karşı eylemidir. Gezi eylemini baskının ortaya çıkardığı bir aydınlanma hareketi olarak görmemiz gerekiyor.
- Hiçbir zaman gençlerimiz ellerine silah almadı. Kimisi eline gül, kimisi karanfil, kimisi piyano, kimisi saz aldı. Ramazan Bayramı'nda oturdular birlikte namazlarını kıldılar. Bu kadar güzel bir eylemi darbe eylemi olarak tanımlamak doğru değildir.
- Osman Kavala, 840 gündür tutuklu. Osman Kavala'nın serbest bırakılması lazım. AİHM'in kararı var, 'serbest bırakın' diye. Ama üst mahkemenin verdiği kararı alt mahkeme uygulamıyor. O zaman bu ülkede adalet hiyerarşisine gerek var mı? Bu ülkede adalet var mı?
Partimizin TBMM Grup Toplantısı https://t.co/qN9Nxxt1R7— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) February 18, 2020
'Neden parası olan dışarı çıkıyor da parası olmayan hapiste?'
- Her şeye rağmen Gezi davasının adaletle sonuçlanmasını bekliyoruz. Her şeye rağmen, birlikte yaşayacağız. Ve en önemlisi adalet istiyoruz. Hep beraber demokrasiyi savunacağız.
- Yargıyı kullanarak gençlerden intikam alınmaz. Onlar bizim çocuklarımız. O çocuklar bizim evlatlarımız. Ne yapacaksın, hapse atıp gençliği karşına mı alacaksın? Bırak eleştirsinler, onlar genç.
- Şu soruları sormak lazım: Vatandaş niye perişan? Emekli neden geçinemiyor? Neden işsizlik var? Hapishaneler neden tıka basa dolu? Neden Ortadoğu bataklığından şehitlerimiz geliyor? Neden parası olan dışarı çıkıyor da parası olmayan hapiste?
'Devleti yönetenler vergi vermemek için arkayı dolanıyor'
- Yüzbinlerce insan çöp konteynerlerinden beslenirken, neden Saray'a yakın bazıları ikişer-üçer maaş alıyor? Gözün doymuyor, gidiyorsun dört-beş yerden maaş alıyorsun.
- 83 milyon vatandaş vergi verirken devleti yönetenler vergi vermemek için arkayı dolanıyor. Neden? Vicdan sahibi, adalet isteyen her vatandaşın bu soruları sorması lazım. 21. yüzyılın Türkiyesinden bahsediyorum. 17 yıldır Türkiye'yi yönetenlerin acziyetinden bahsediyorum. Neden saman ithal ediyoruz?
- En son İsviçre'den saman ithal ettik. Senin artık bu gidişe 'dur' demen lazım kardeşim. Helalinden 'dur' demen lazım. 'Yaptığınız yanlıştır' demen lazım.
- Saray sosyetesinin gelecek endişesi yok. Sadece Türkiye'de değil ABD'de bile geleceklerini garantiye almışlar. Manhattan'da kamu kaynakları aktarılarak kendilerine gökdelen dikiyorlar. Öğrenci yurdu yapıyoruz diyorlar, metrekaresi 10 bin dolar. Hangi öğrenci kalacak?
- Saray sosyetesinde vergi vermek enayiliktir. Kendi yönettiği ülkeye vergi vermemek için Man Adası'na para aktarırlar. Kızılay'ın felaketini hepimiz biliyoruz. Saray ödemez ama vatandaş bütün vergilerini öder.
'Süleyman Şah Türbesi saray sosyetesinin emriyle terk edildi'
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Saray sosyetesi döneminde Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez saray bir vatan toprağı terk edilmiştir. Süleyman Şah Türbesi saray sosyetesinin emriyle terk edilmiştir.
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Suriye konusunda defalarca yanlış yapıyorsunuz dedik. Suriye bataklığının bize maliyeti ağır oldu. Saray sosyetesi Suriye'de egemen güçlerin taşeronluğuna soyundu.
- Devlet adaletle yönetilir. Devletin dini adalettir. 50 sefer söyledim, egemen güçler ateşi elleriyle tutmazlar, maşa kullanırlar. O maşalardan biri de Erdoğan'ın kendisi.
- Geçen grup toplantısında 20 soru-20 cevap vermiştim. Karşı dünyada büyük yankılar uyandırdığını biliyorum. 20 sorunun cevabını bugüne kadar almış değilim. 500 bin liralık dava açmış. Çok korktum. Avukatım gelip 'Biz de dava açacak mıyız?' dedi, 'Açacağız' dedim. '500 bin liralık açalım mı?' dedi, 'O kadar olmaz, adamına göre açalım' dedim. 5 kuruşluk dava açtık.
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