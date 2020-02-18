Yandex, Türkiye’deki afet toplanma alanlarını göstermeye başladı

Yaklaşık bir ay önce gerçekleşen Elazığ depreminin ardından Rus internet devi Yandex, ‘haritalar’ ve ‘navigasyon’ uygulamalarına afet toplanma yerlerinin verilerini ekledi. Bu güncellemeyle birlikte deprem gibi doğal bir afet sonrasında ihtiyaç duyulacak toplanma yerleri, Yandex Navigasyon’un arama sayfasında özel bir kategori olarak yer almaya başladı. Ayrıca Yandex Haritalar uygulamasında veya web servisinde de “toplanma alanları” arama sorgusu ile bölge bilgileri erişime açıldı.

‘İstanbul ve Elazığ depremleri sonrası harekete geçtik’

Yandex Türkiye Genel Müdürü Onur Karahayıt “Geçtiğimiz aylarda yaşanan İstanbul ve Elazığ depremlerinin ardından, güncel toplanma alanları bilgisine erişimde genel bir zorluk yaşandığı dikkatimizi çekti. Bu tarz afet durumlarında Harita ve Navigasyon uygulamalarımız ile kullanıcılarımızın bu bilgilere hızlıca ulaşabileceğini belirledik. İlgili kurumlarla başarılı bir iş birliği sonucunda bu verileri haritalarımıza işledik ve Yandex Navigasyon’un arama sayfasında da özel bir ‘Toplanma Alanları’ kategorisi açtık” dedi.

İnternet olmadan da görüntülenebilecek

Karahayıt “Kullanıcılarımız önlem amaçlı olarak, kendilerine en yakın toplanma alanlarını görüntüleyebilir, dilerlerse ‘Yerlerim’ sekmesine kaydedebilir veya yakınları ile paylaşabilirler. Ayrıca kullanıcılarımız en yakındaki toplanma alanlarını internet erişimi problemi yaşansa bile ‘çevrimdışı haritalar’ özelliğimiz sayesinde görebiliyor olacak” diye ekledi.