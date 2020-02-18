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16:03 18 Şubat 2020
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    Osman Kavala- Mehmet Ali- Alabora- Can Dündar

    Gezi davasında karar: Tüm sanıklar beraat etti, tek tutuklu sanık Kavala tahliye olacak

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    Türkiye
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    Gezi Parkı olaylarına ilişkin 1'i tutuklu 6'sı firari 16 sanığın yargılandığı davada tüm sanıkların beraatine, tutuklu sanık Osman Kavala'nın ise tahliyesine karar verildi.

    Gezi Parkı eylemlerine ilişkin aralarında iş adamı Osman Kavala, gazeteci Can Dündar, Ayşe Mücella Yapıcı ve oyuncu Mehmet Ali Alabora'nın da bulunduğu 1'i tutuklu 6'sı firari 16 sanığın 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan yargılandığı davada karar çıktı.

    © DHA / CEMAL YURTTAS
    Gezi Parkı davasında ikinci duruşma: 'Sanıklar 5 yıl önce beraat etmişti, aynı suçtan ikinci dava açılamaz'
    İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada davanın tek tutuklu sanığı Kavala, “Delil vasfı taşımayan bilgi ve bulguların sayısının artırılması onları delil haline getirmez. Önceki duruşmada AİHM’den kararlarını dikkate almama kararınızın, heyetinizin AİHM’den normlarını ihlal eden bir merci olarak göstereceğini ve bu davanın adil bir şekilde sonuçlanmayacağına inanmamızı sağlayacağını söylemiştim. Davanın adil bir şekilde yürütülmesi için usul kurallarına uyulması gerekir” diye konuştu.

    Mütalaada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen Yapıcı ise “Ben savunma yapmayacağım çünkü savunmamı beraat ettiğim mahkemede yaptım. Sizlerin olmadığı mahkemede bunun gerekçesini açıkladım. Buradaki arkadaşlar için süre talep ediyorum, kendim için değil” dedi.

    Tutuksuz sanık Can Atalay da savunmasında iddianamenin FETÖ mensupları polislerin topladığı delillerle yazıldığını söyledi.

    Tayfun Kahraman “Mütalaa hakkında savunma yapamayacağım. 6 günde isnat edilen böyle bir suça karşı savunma yapmaya hazırlanamadım. Süre talep ediyorum” ifadelerini kullandı.

    Osman Kavala
    © AA /
    Gezi Parkı davası: Savcı, Osman Kavala, Yiğit Aksakoğlu ve Mücella Yapıcı'nın ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi
    Kararını açıklayan mahkeme heyeti Kavala, Ayşe Mücella Yapıcı, Can Atalay, Tayfun Kahraman, Ali Hakan Altınay, Yiğit Aksakoğlu, Yiğit Ali Ekmekçi ve Çiğdem Mater Utku ve Mine Özerden hakkında 'cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs', 'mala zarar verme', 'nitelik yağma', 'tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirilmesi', 'kasten yaralama', 'ağırlaştırılmış yaralama' ve 'Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet' suçlarından dava açıldığını hatırlatarak, 'yüklenen suçların işlendiğine dair mahkumiyete yeter derecede hukuka uygun somut ve kesin delil bulunmadığı'ndan sanıkların beraatine hükmetti.

    Tek tutuklu sanık Kavala'nın da tahliyesine hükmedildi. Kavala 1 Kasım 2017'den bu yana tutukluydu. 

    Dündar ve Alabora'nın da aralarında olduğu 7 firari sanığın dosyaları ayrıldı 

    Mehmet Ali Alabora
    © AA /
    Memet Ali Alabora, Gezi iddianamesi hakkında ilk kez konuştu: Savunulamayacak kadar gerçek dışı
    Firari sanıklar Can Dündar, Mehmet Ali Alabora, Ayşe Pınar Alabora, Gökçe Tüylüoğlu, Handan Meltem Arıkan, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu ve İnanç Ekmekçi'nin dosyalarının ayrılmasını kararlaştıran mahkeme, bu sanıklar haklarındaki yakalama kararlarını kaldırdı.

    Mahkeme, bu sanıklar hakkında ifadelerinin alınmasına yönelik yakalama kararı çıkardı.

    Yapıcı: Demek ki neymiş, Gezi yargılanamaz 

    Öte yandan Yapıcı karar sonrası ilk açıklamasında "Demek ki neymiş: Gezi yargılanamaz!" ifadesini kullandı. 

    Etiketler:
    İnanç Ekmekçi, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu, Handan Meltem Arıkan, Ayşe Pınar Alabora, Mine Özerden, Çiğdem Mater, Yiğit Ali Ekmekçi, Yiğit Aksakoğlu, Ali Hakan Altınay, Tayfun Kahraman, Can Atalay, Can Dündar, Mehmet Ali Alabora, Ayşe Mücella Yapıcı, Gezi Parkı eylemleri, Osman Kavala
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