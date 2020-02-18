Yiğit Bulut 'darbe' söylentileri sonrası Abdullah Gül'ü işaret etti

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, 11. Cumhurbaşkanı Başkanı Abdullah Gül'ün Karar gazetesine verdiği ve 'parlamenter sisteme geri dönülmesi 'gerektiğini söylediği röportajı sosyal medya hesabından yorumladı.

Röportaja dikkat çeken Bulut, "'Parlamenter sisteme kesin döneceğiz' diye ortaya dökülenlerin üzerinde anlaştığı İngilizce kavram 'political system correction by a military touch' yani 'politik sistemin düzeltilmesi ama bir askeri dokunuş ile'... Daha açık yazayım; yola çıkan 'sistem düzeltmesi' kavramına son olarak Kraliçe'nin Gül'ünün katılması kervanın yola çıktığını gösteriyor" dedi.



Bulut'un Twitter hesabından yaptığı açıklamalar şöyle:

'Gören gözler için oynanan oyun çok açık'

"Sevgili Dostlar, bazı detayları bu kadar açık yazmayacaktım fakat bu sabah itibariyle, 'yargı baskı altında olmamalı' diyerek Gezi Davası duruşmasında belki de karar günü, Kraliçe'nin Gül'ünün de İlker Başbuğ ile yola çıkan kervana katılması ve ilginç çıkışlar yapması 'demokrasimize' yönelik 'seçim dışı bir kumpasın' daha da görünür hale gelmesine yol açtı.

Sevgili Dostlar,

Bazı detayları bu kadar açık yazmayacaktım fakat bu sabah itibariyle, “yargı baskı altında olmamalı” diyerek Gezi Davası duruşma belkide karar günü, Kraliçe’nin Gül’ünün de İlker Başbuğ ile yola çıkan kervana katılması ve ilginç çıkışlar yapması “demokrasimize” — YİĞİT BULUT (@yigitbulutt) February 18, 2020

Gören gözler için oynanan oyun çok açık. Saat 11.00'de yazacaklarımı 'emperyalist düzen'e biat ettirilmiş bir Türkiye yerine demokratik tam bağımsız bir Türkiye'de yaşamak isteyen her Türk vatandaşının çok dikkatli okumasını ve paylaşılmasını rica ediyorum! Durum ciddi!



Yönelik “seçim dışı bir kumpasın” daha da görünür hale gelmesine yol açtı! GÖREN GÖZLER İÇİN OYNANAN OYUN ÇOK AÇIK”!

SAAT 11’DE YAZACAKLARIMI “EMPERYALİST DÜZEN’E BİAT ETTİRİLMİŞ BİR TÜRKİYE YERİNE DEMOKRATİK TAM BAĞIMSIZ BİR TÜRKİYE’DE YAŞAMAK İSTEYEN” HER TÜRK VATANDAŞININ ÇOK — YİĞİT BULUT (@yigitbulutt) February 18, 2020

DİKKATLİ OKUMASINI VE PAYLAŞMASINI RİCA EDİYORUM!

DURUM CİDDİ! — YİĞİT BULUT (@yigitbulutt) February 18, 2020

'FETÖ’den Gül'e, silahın gücünden paranın gücüne bütün unsurlar tamamlandı'

Sevgili dostlar, Çok açık ve net lafı dolandırmadan yazıyorum; bir süre önce HDP-CHP-Akşener tarafından dillendirilmeye başlanan; 'parlamenter sisteme kesin dönüş' söylemi, İlker Başbuğ'un TBMM'yi zan altında bırakan sözleri ile yeni bir viraj alırken, RAND Corp raporu ile 'sisteme müdahale' söylemi zirve yaptı. 'Emperyalizme tam biat etmiş bir Türkiye' isteyen güçlerin öz evlatlarına yolda 'paranın evladı TÜSİAD' ve kraliçenin öz evladı Gül’ün de bu sabah katılımı ile FETÖ’den Gül’e-silahın gücünden paranın gücüne bütün unsurlar tamamlandı.

“sisteme müdahale” söylemi zirve yaptı

“Emperyalizm’e tam biat etmiş bir Türkiye” isteyen güçlerin öz evlatlarına yolda “paranın evladı TÜSİAD” ve kraliçe’nin öz evladı Gül’ün de bu sabah katılımı ile “fetö’den Gül’e”-“silahın gücünden paranın gücüne” bütün unsurlar tamamlandı. — YİĞİT BULUT (@yigitbulutt) February 18, 2020

​Özellikle kraliçe’nin öz evladının bahçesinin en değerli gül’ü olan şahsın yaptığı 'Türkiye’de siyasal islam çöktü' açıklaması akla geçmişte yaşadığımız 'darbe dönemi' açıklamalarını getirdi. Emperyalizm ve değerlerine hizmet eden bütün grupların ve bireylerin üzerinde anlaştığı 'Parlamenter sisteme kesin döneceğiz' diye ortaya dökülenlerin üzerinde anlaştığı İngilizce kavram 'political system correction by a military touch' yani 'politik sistemin düzeltilmesi ama bir askeri dokunuş ile' daha açık yazayım, yola çıkan 'sistem düzeltmesi' kavramına son olarak kraliçenin Gül’ünün (Gezi kararı açıklanacağı gün yargıya baskı var diyerek ama altından sopa göstererek) katılması kervanın yola çıktığını gösteriyor!

“Parlamenter sisteme kesin döneceğiz” diye ortaya dökülenlerin üzerinde anlaştığı İngilizce kavram “political system correction by a military touch” yani “politik sistemin düzeltilmesi ama bir askeri dokunuş ile”...

Daha açık yazayım; yola çıkan “sistem düzeltmesi” kavramına son — YİĞİT BULUT (@yigitbulutt) February 18, 2020

​Hedef çok açık. 'Politik sistem düzeltmesi' ve 'emperyalizme tam biat etmiş bir Türkiye!' Bunun için aracın seçim olduğunu falan sanmayın. Amaç çok açık ve RAND CORP raporunda açıkça yazıyor. Politik sistemin gerekirse askeri bir dokunuş ile düzeltilmesi, Erdoğan'ın sistem dışına itilmesi ve Türkiye'nin emperyalizme güller içinde eskisi gibi teslim edilmesi!

Olarak kraliçe’nin gül’ünün (gezi kararı açıklanacağı gün YARGI’YA BASKI var diyerek ama aba altından sopa göstererek) katılması KERVANIN YOLA ÇIKTIĞINI GÖSTERİYOR ! HEDEF ÇOK AÇIK; “POLİTİK SİSTEM DÜZELTMESİ”! VE “EMPERYALİZM’E TAM BİAT ETMİŞ BİR TÜRKİYE”!! — YİĞİT BULUT (@yigitbulutt) February 18, 2020

'Hayatımda hiçbir siyasi partiye ilgi duymadım'

Sevgili dostlar, hayatımda hiçbir siyasi partiye ilgi duymadım ve bunu da defalarca TV'lerde söyledim. Son yirmi yılda da 'girdi-girecek' demelerine rağmen asla siyasete girmedim. Büyük bir istekle Erdoğan'ın emperyalizme karşı bağımsızlık mücadelesine her anlamda katıldım ve son nefesime kadar bu yoldayım!

Her türlü siyasi görüşten Türk vatandaşlarına ve büyük Türk milletine sesimi duyurmaya çalışıyorum. Bu sabah aniden bahçemizde açan kraliçenin Gül'ü, bahçede emperyalist planını tamamladığını ve harekete geçeceklerini gösteriyor...

SEVGİLİ DOSTLAR, HAYATIMDA HİÇBİR SİYASİ PARTİ’YE İLGİ DUYMADIM VE BUNU DA DEFALARCA TV’LERDE SÖYLEDİM. SON 20 YILDA DA “GİRDİ-GİRECEK” DEMELERİNE RAĞMEN ASLA SİYASETE GİRMEDİM.

BÜYÜK BİR İSTEKLE ERDOĞAN’IN EMPERYALİZM’E KARŞI BAĞIMSIZLIK MÜCADELESİNE HER ANLAMDA KATILDIM VE — YİĞİT BULUT (@yigitbulutt) February 18, 2020

​Türk devletine bağlı bütün vatandaşların, büyük Türk milletini ve TSK başta olmak üzere bütün millî kurumların vatansever bireylerini, Türkiye'nin yeniden emperyalizme teslim edilmesi kumpasına karşı durmaya, bilinçli ve uyanık olmaya davet ediyorum.

TÜRK DEVLETİ’NE BAĞLI BÜTÜN VATANDAŞLARINI, BÜYÜK TÜRK MİLLETİ’Nİ VE TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ BAŞTA OLMAK ÜZERE BÜTÜN MİLLİ KURUMLARIN VATANSEVER BİREYLERİNİ; “TÜRKİYE’NİN YENİDEN EMPERYALİZM’E TESLİM EDİLMESİ” KUMPASINA KARŞI DURMAYA, BİLİNÇLİ VE UYANIK OLMAYA DAVET EDİYORUM🇹🇷🇹🇷 — YİĞİT BULUT (@yigitbulutt) February 18, 2020

​Türkiye Cumhuriyeti Devleti emperyalizmin kendisine diktiği gömleği yırtmış ve o gömleği bir daha asla ama asla ne pahasına olursa olsun giymeyecektir. Yaşasın tam bağımsız güçlü büyük cihaşümul Türkiye."

TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ EMPERYALİZMİN KENDİSİNE DİKTİĞİ GÖMLEĞİ YIRTMIŞ VE O GÖMLEĞİ BİR DAHA ASLA AMA ASLA NE PAHASINA OLURSA OLSUN GİYMEYECEKTİR🍎❤️🇹🇷

YAŞASIN TAM BAĞIMSIZ GÜÇLÜ BÜYÜK CİHANŞÜMUL TÜRKİYE... — YİĞİT BULUT (@yigitbulutt) February 18, 2020

​Ne olmuştu?

ABD Savunma Bakanlığı’nın desteklediği 'RAND Corporation' adlı düşünce kuruluşu 'Türkiye’nin Milliyetçi Rotası' başlığıyla 276 sayfalık bir rapor yayınlamıştı. Raporda orta kademedeki subayların ordudaki tasfiyelerden rahatsız olduğu değerlendirmesi yapılarak 'Yeni bir darbe girişimi olabilir' iddiası dile getirilmişti. Raporun yayınlanmasının ardından Türkiye’de de darbe tartışmaları başlamıştı.