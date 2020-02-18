6 yıl sonra oğluna kavuşan baba: Suçun yoksa dışarı çıkarsın, Türk adaletine güven

Erzurum'un Karaçoban ilçesinde, 6 yıl önce 17 yaşındayken PKK’ya katılan Volkan Aslan için Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önündeki oturma eylemine katılan baba Melik ile anne Melek Aslan, dün evlatlarının Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim olduğu haberini aldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi’ne gelen Aslan çifti, oğulları Volkan ile görüştü.
Duygusal anların yaşandığı buluşmada Volkan'a sarılan anne ve baba Aslan, 6 yıllık hasretin ardından evlatlarını bağrına bastı.
Anne Aslan oğlunun elini öperken, baba ise, "Suçluysan cezanı çekersin, suçun yoksa dışarı çıkarsın. Türk adaletine güven" dedi.
Diyarbakır'da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerden evladına kavuşanların sayısı 8'e yükseldi.
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