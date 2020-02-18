6 yıl sonra oğluna kavuşan baba: Suçun yoksa dışarı çıkarsın, Türk adaletine güven

Diyarbakır'da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan bir aile daha çocuklarına kavuştu. Baba Melik Aslan 6 yıl sonra elini öpen oğluna "Suçluysan cezanı çekersin, suçun yoksa dışarı çıkarsın. Türk adaletine güven" dedi