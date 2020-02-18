Kayıt
16:03 18 Şubat 2020
Canlı Yayın
    Arama

    AK Parti Sözcüsü Çelik: Darbe tartışması Türkiye için lüzumsuz bir gündem

    © AA / Aytaç Ünal
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 21
    Abone ol
    https://cdntr2.img.sputniknews.com/images/104142/94/1041429429.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202002181041429539-ak-parti-sozcusu-celik-darbe-tartismasi-turkiye-icin-luzumsuz-bir-gundem/

    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, darbe söylentileriyle ilgili olarak, "Darbe tartışması Türkiye için lüzumsuz bir gündemdir. Demokrasiye bağlı bütün kurumlarımız uyanıktır" yorumunu yaptı.

    Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin bazı milletvekilleriyle bir araya geldi. AK Parti Genel Merkezi'nde 3 saat süren basına kapalı toplantının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik gazetecilere açıklamalarda bulundu.

    Darbe tartışmalarını değerlendiren Çelik, şu ifadeleri kullandı:

    Yiğit Bulut
    © AA / Arşiv
    Yiğit Bulut 'darbe' söylentileri sonrası Abdullah Gül'ü işaret etti
    "Kışkırtıcılık yapanlar var. Seçilmiş Cumhurbaşkanı'nı örgüt lideri gibi göstermeye çalışanlar var. Dışarıda bir kuruluşun yaptığı rapor içeride belirli kesimler tarafından gündemleştirildi. Aslında Cumhurbaşkanımız bu konularla ilgili olarak bu toplantıda net bir değerlendirme yaptı. Bütün bu gündemlerin darbe tehlikesi hazırlığı varmış gibi, gündemlerin Türkiye'yi ana hedeflerinden sapıtmaya dönük bir yaklaşım olduğunu söyledi. Türkiye'nin enerjisini darbe ile meşgul etmek hedeflerinden uzaklaştırmak demektir. TSK'nın içinde demokrasiye bağlı subaylar darbecilere karşı güçlü bir duruş sergilemiştir. Böyle bir gündem yoktur. Darbe tartışması Türkiye için lüzumsuz bir gündemdir. Demokrasiye bağlı bütün kurumlarımız uyanıktır. TSK kendisine verilen görevleri kahramanca yerine getiriyor. Suriye'de büyük operasyonlara imza atıyor. Darbe söylentileri çıkarmak dışarıya bakması gereken devletin gözünü ve aklını içe kapatmaya yönelik bir gayrettir. Devletin bütün kurumları demokrasiye bağlılıklarını gösterdi."

    'Atatürk milletimizin ortak değeridir'

    Çelik, CHP'nin İş Bankası hisselerinin devriyle ilgili, "Bunu geçen hafta ayrıntılı bir şekilde değerlendirdik. Bu hisselerden ortaya çıkan aidatların Tarih ve Dil Kurumu'na ödenmediği ortaya çıkmıştı. Bu iki kurum da mahkemeye giderek almıştı. Atatürk milletimizin ortak değeridir. Atatürk'e ait her türlü değerin de devlet tarafından temsil edilmesi daha uygundur diye düşünüyoruz" diye konuştu.

    'CHP Genel Başkanı, 'siyasi koronavirüs' diyeceğimiz açıklamalar yapıyor'

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Erdoğan dış güçlerin maşasıdır' ifadelerine de yanıt veren Çelik, şunları söyledi:

    "CHP Genel Başkanı, PYD, Esad için dış güçlerin maşası diyemedi. Cumhurbaşkanımız için 'maşa' gibi bir ifade kullanmışsa bunu ancak aynaya bakarak söylemiştir. Cumhurbaşkanımızı bu şekilde hedef almak kesinlikle sıradan bir demokratik eleştiri olarak değerlendirilemez. Biz CHP Genel Başkanı'ndan Cumhurbaşkanımızın vizyonunu anlamasını beklemiyoruz. CHP Genel Başkanı, sürekli olarak siyasi koronavirüs diyeceğimiz açıklamalar yapıyor."

    Etiketler:
    TSK, Beşar Esad, PYD, Atatürk, CHP, Koronavirüs, İş Bankası, Türkiye, AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan, Darbe, Ömer Çelik
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Şiddetli çatışmalara sahne olmuş kentte çok sayıda bina ve ev hasar gördü.
    İdlib’in stratejik Maarat el Numan kentine geri dönüşler başladı
    Karikatür
    Venezüella'da muhalefet lideri Guaido'nun amcası patlayıcılarla yakalandı
    İnfografik
    'Yüzyılın Anlaşması'nın ana maddeleri
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet