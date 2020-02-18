AK Parti Sözcüsü Çelik: Darbe tartışması Türkiye için lüzumsuz bir gündem

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, darbe söylentileriyle ilgili olarak, "Darbe tartışması Türkiye için lüzumsuz bir gündemdir. Demokrasiye bağlı bütün kurumlarımız uyanıktır" yorumunu yaptı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin bazı milletvekilleriyle bir araya geldi. AK Parti Genel Merkezi'nde 3 saat süren basına kapalı toplantının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Darbe tartışmalarını değerlendiren Çelik, şu ifadeleri kullandı:

'Atatürk milletimizin ortak değeridir'

Çelik, CHP'nin İş Bankası hisselerinin devriyle ilgili, "Bunu geçen hafta ayrıntılı bir şekilde değerlendirdik. Bu hisselerden ortaya çıkan aidatların Tarih ve Dil Kurumu'na ödenmediği ortaya çıkmıştı. Bu iki kurum da mahkemeye giderek almıştı. Atatürk milletimizin ortak değeridir. Atatürk'e ait her türlü değerin de devlet tarafından temsil edilmesi daha uygundur diye düşünüyoruz" diye konuştu.

'CHP Genel Başkanı, 'siyasi koronavirüs' diyeceğimiz açıklamalar yapıyor'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Erdoğan dış güçlerin maşasıdır' ifadelerine de yanıt veren Çelik, şunları söyledi:

"CHP Genel Başkanı, PYD, Esad için dış güçlerin maşası diyemedi. Cumhurbaşkanımız için 'maşa' gibi bir ifade kullanmışsa bunu ancak aynaya bakarak söylemiştir. Cumhurbaşkanımızı bu şekilde hedef almak kesinlikle sıradan bir demokratik eleştiri olarak değerlendirilemez. Biz CHP Genel Başkanı'ndan Cumhurbaşkanımızın vizyonunu anlamasını beklemiyoruz. CHP Genel Başkanı, sürekli olarak siyasi koronavirüs diyeceğimiz açıklamalar yapıyor."