AK Parti Sözcüsü Çelik: Darbe tartışması Türkiye için lüzumsuz bir gündem

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin bazı milletvekilleriyle bir araya geldi. AK Parti Genel Merkezi'nde 3 saat süren basına kapalı toplantının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Darbe tartışmalarını değerlendiren Çelik, şu ifadeleri kullandı:Dışarıda bir kuruluşun yaptığı rapor içeride belirli kesimler tarafından gündemleştirildi. Aslında Cumhurbaşkanımız bu konularla ilgili olarak bu toplantıda net bir değerlendirme yaptı. Bütün bu gündemlerin darbe tehlikesi hazırlığı varmış gibi, gündemlerin Türkiye'yi ana hedeflerinden sapıtmaya dönük bir yaklaşım olduğunu söyledi. Türkiye'nin enerjisini darbe ile meşgul etmek hedeflerinden uzaklaştırmak demektir. TSK'nın içinde demokrasiye bağlı subaylar darbecilere karşı güçlü bir duruş sergilemiştir. Böyle bir gündem yoktur. Darbe tartışması Türkiye için lüzumsuz bir gündemdir. Demokrasiye bağlı bütün kurumlarımız uyanıktır. TSK kendisine verilen görevleri kahramanca yerine getiriyor. Suriye'de büyük operasyonlara imza atıyor. Darbe söylentileri çıkarmak dışarıya bakması gereken devletin gözünü ve aklını içe kapatmaya yönelik bir gayrettir. Devletin bütün kurumları demokrasiye bağlılıklarını gösterdi."
'Atatürk milletimizin ortak değeridir'
Çelik, CHP'nin İş Bankası hisselerinin devriyle ilgili, "Bunu geçen hafta ayrıntılı bir şekilde değerlendirdik. Bu hisselerden ortaya çıkan aidatların Tarih ve Dil Kurumu'na ödenmediği ortaya çıkmıştı. Bu iki kurum da mahkemeye giderek almıştı. Atatürk milletimizin ortak değeridir. Atatürk'e ait her türlü değerin de devlet tarafından temsil edilmesi daha uygundur diye düşünüyoruz" diye konuştu.
'CHP Genel Başkanı, 'siyasi koronavirüs' diyeceğimiz açıklamalar yapıyor'
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Erdoğan dış güçlerin maşasıdır' ifadelerine de yanıt veren Çelik, şunları söyledi:
"CHP Genel Başkanı, PYD, Esad için dış güçlerin maşası diyemedi. Cumhurbaşkanımız için 'maşa' gibi bir ifade kullanmışsa bunu ancak aynaya bakarak söylemiştir. Cumhurbaşkanımızı bu şekilde hedef almak kesinlikle sıradan bir demokratik eleştiri olarak değerlendirilemez. Biz CHP Genel Başkanı'ndan Cumhurbaşkanımızın vizyonunu anlamasını beklemiyoruz. CHP Genel Başkanı, sürekli olarak siyasi koronavirüs diyeceğimiz açıklamalar yapıyor."
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