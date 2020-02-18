Varank: Gezi kalkışması amasız, fakatsız, apaçık bir ihanettir

Twitter hesabından bazı Gezi fotoğrafları paylaşan Varank şöyle yazdı:
“Ülkemize en güzel yıllarını kaybettiren, demokrasimize ve ekonomimize en büyük darbeyi vuran, seçilmiş hükümeti vandallıkla devirmeyi amaçlayan, terör örgütlerinin panayır alanına dönen Gezi Kalkışması amasız, fakatsız, apaçık bir ihanettir."
Ülkemize en güzel yıllarını kaybettiren, demokrasimize ve ekonomimize en büyük darbeyi vuran, seçilmiş hükümeti vandallıkla devirmeyi amaçlayan, terör örgütlerinin panayır alanına dönen Gezi Kalkışması amasız, fakatsız, apaçık bir ihanettir. pic.twitter.com/1fjpWlcWUF— Mustafa Varank (@varank) February 18, 2020
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