ABD Ankara Büyükelçiliği'nden Gezi davası yorumu: Kararı memnuniyetle karşılıyoruz

ABD Ankara Büyükelçiliği, Gezi Parkı eylemleri gerekçesiyle 840 gündür tutuklu bulunan Osman Kavala ve tutuksuz 15 sanığın yargılandığı davaya ilişkin verilen beraat ve tahliye kararından memnun olduğunu dile getiren bir paylaşımda bulundu.

Gezi Parkı eylemleri gerekçesiyle 840 gündür tutuklu bulunan Osman Kavala ve tutuksuz 15 sanığın yargılandığı davanın 6. duruşması bugün Silivri'de İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Osman Kavala, Mücella Yapıcı, Yiğit Aksakoğlu'nun da aralarında bulunduğu 16 sanıklı davada 9 sanık haklarında isnat edilen tüm suçlardan beraat etti. Bu kapsamda davanın tek tutuklu sanık Osman Kavala tahliye edilecek.

Konuya ilişkin Büyükelçiliğin Twitter hesabından yapılan paylaşımda karardan memnuniyet duyulduğu vurgulandı:

"Osman Kavala ve diğer sivil toplum aktivistleri hakkındaki davayı yakından takip ettik. Mahkemenin bugün verdiği beraat ve tahliye kararını memnuniyetle karşılıyoruz."

Osman Kavala ve diğer sivil toplum aktivistleri hakkındaki davayı yakından takip ettik. Mahkemenin bugün verdiği beraat ve tahliye kararını memnuniyetle karşılıyoruz. — U.S. Embassy Turkey (@USEmbassyTurkey) February 18, 2020

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