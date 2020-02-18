İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde 7 katlı binanın çökmeden bir gün önce çekilen kolon ve kirişlerinin fotoğrafları ortaya çıktı.

Siyavuşpaşa Mahallesi Emek Caddesi'nde bulunan 7 katlı bina geçtiğimiz cuma günü büyük bir gürültü ile çöktü. Çökme sonucu bir kişi yaralanırken çevredeki binalarda hasar oluştu.

Bir ay önce boşalttığını belirtilen binanın çökmeden bir gün önce bodrum katında çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı. Kolon ve kirişlerdeki büyük hasar dikkat çekiyor. Betonu dökülen kolon ve kirişlerde demirlerin de yamulduğu görülüyor.

Belediyeden yapılan açıklamada binanın çökmeden bir gün sonra yıkılacağının planlandığı kaydedilmişti.

Bahçelievler'de çöken binanın bir gün önce çekilen fotoğrafları ortaya çıktı https://t.co/aTKKVwgFAg pic.twitter.com/nicOn6XTGq — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) February 18, 2020

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