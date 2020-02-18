Bursa'da yakalanan IŞİD'li infazcının oğlu da örgüt üyesi çıktı

Bursa'da IŞİD'e yönelik bir gün arayla düzenlenen iki operasyonda gözaltına alınan iki zanlının baba oğul olduğu ortaya çıktı. Dün Bursa'da yakalanan Yusuf Amer Almarhum'un terör örgütünün infazcısı bugün gözaltına alınan oğlu Kemal Elhacı'nın ise örgüt üyesi olduğu belirlendi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü IŞİD'in Deyrızor'a bağlı El Meyadin ve El-Bukemal bölgelerinde üst düzey yönetici olan ve sosyal medyada infaz görüntüleri bulunan Yusuf Amer Almarhum'un kentte olduğunu tespit etti.

İnegöl ilçesinde gerçekleşen operasyonla Yusuf Amer Almarhum yakalayarak gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğüne getirilen Abu Taki Alshamy kod adlı Yusuf Amer Almarhum'un yakalanmasının ardından soruşturmayı derinleştiren ekipler, IŞİD'li Almarhum'un oğlu Kemal Elhacı'nın da örgüt üyesi olduğunu ve İnegöl'de olacağını belirledi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Özel Harekat Şube Müdürlüğü görevlilerinin de desteğiyle ilçedeki bir adrese gece saatlerinde baskın yaptı.

© İHA / Bursa'da gözaltına alınan IŞİD'in infazcısı Yusuf Amer Almarhum'un doğalgaz tesisatçılığı yaptığı ve yakalanmadan önce İnegöl'de normal hayatını sürdürdüğü öğrenildi.

Özel hareket polisinin koç başıyla kapıyı kırarak gerçekleştirdiği operasyonda Suriye uyruklu IŞİD'li Kemal Elhacı'nın yanı sıra terör örgütüyle bağlantılı oldukları gerekçesiyle "G-87 (Genel Güvenlik Yurda Giriş Yasağı)" kodu çıkarılan Suriye uyruklu iki kişi de gözaltına alınarak il emniyet binasına getirildi.