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19:10 18 Şubat 2020
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    6 yıl sonra karşılaştığı ortaokul arkadaşına yumruk attı

    6 yıl sonra karşılaştığı ortaokul arkadaşına yumruk attı: 'Sana çok kinlenmiştim, keşke tenhada görseydim'

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    Türkiye
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    Rize'de Hüseyin B., 6 yıl sonra sokakta karşılaşarak, tokalaştığı okul arkadaşı Ebubekir Al'a "6 yıl önce sana çok kinlenmiştim, keşke seni tenha bir yerde görseydim" diyerek yumruk attı.

    Pazar günü öğle saatlerinde, Piriçelebi Mahallesi'nde meydana gelen olayda kaldırımda yürüyen Ebubekir Al, ortaokul arkadaşı Hüseyin B. ile 6 yıl sonra karşılaştı ve tokalaşıp, sohbet etmeye başladı. Bu sırada Hüseyin B., iddiaya göre, "6 yıl önce sana çok kinlenmiştim, keşke seni bir tenha yerde görseydim" diyerek, Ebubekir Al'a yumrukla saldırdı. Al'ın kendisini korumaya çalışırken, ittiği Hüseyin B. de yere düştü. Hemen yerden kalkan Hüseyin B., olay yerinden kaçtı.

    Yüzüne aldığı darbeler sonucu yaralanan, çenesinde ve dişlerinde kırıklar oluşan Ebubekir Al, polise şikayetçi oldu. Olay anı ise çevredeki  iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.  

    'Şok yaşadım'

    Hüseyin B.'nin sokakta gülerek, kendisine doğru yaklaştığını anlatan Ebubekir Al, "Elini uzattı, tokalaştık. Normal selamlaşıp, konuştuk. Kötü kötü bakmıyordu. Ortaokulda beraber okumuştuk ama samimi bir arkadaşım değildi. 'Ben okuyorum, sen ne yapıyorsun?' diye konuştuk. Ondan sonra bana 'Ortaokul zamanlarını hatırlıyor musun?' diye sordu. Bana 'Ortaokuldan beri sana büyük bir kin biriktiriyorum' dedi. Ben de ona 'Sadece bana mı kin biriktiriyorsun?' diye sordum. O da 'Evet, 6 yıl önce sana çok kinlenmiştim, keşke seni tenha bir yerde görseydim' dedi. Demesiyle birlikte çeneme yumruk attı. O sırada şok yaşadım. Çenem yamulmuştu sonra üstüme saldırmaya devam etti. İkinci yumruğu attı ama eğildiğim için bana vuramadı. Ben de onu ittim, yere düştü. Ayağa kalkıp tekrar bana saldırdı. Olay yerini terk ettiği zaman ben de polisi aradım" diye konuştu. 

    Olay sonrası arayıp 'kusura bakma' demişler

    Rumeysa Al ise kardeşinin kavgacı biri olmadığını savunarak, "Saygılı, efendi bir lise öğrencisidir. Karıncayı bile incitmez, naziktir. Biz böyle bir şeyin nasıl olduğuna inanamadık. El sıkışıp, öpüşüp, konuştuktan sonra yumruk atıyor. 6 yıl önce ikisi de 12 yaşındaydı ne sebeple nasıl bir kin olabilir ki? Çenesinde kırık var, dişlerinde kayma var. Kardeşim ameliyat olacak. 2 ay sonra tekrar operasyon geçirecek sonra 2 yıl sonra tekrar bir operasyon geçireceği söylendi" dedi. 

    Nurettin Al da oğlunun tedavisinin sürdüğünü belirterek, "Çenesinde 2 yerden kırık var, dişleri kaydı. 3 gündür yemek yediği yok. Bir lokma ekmek yiyemiyor, suyla besliyoruz. Çok mağdur olduk. Çocuğuma vuran kişinin babası aradı, 'Kusura bakma, oğlum ilaç kullanıyor. İlaçlarını kullanmamıştı' dedi" diye konuştu.

    Etiketler:
    arkadaş, Okul, yumruk, Rize
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