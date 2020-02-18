Kayıt
19:10 18 Şubat 2020
Canlı Yayın
    Arama
    Mehmet Muş

    AK Partili Muş Gezi'ye 'Vandalizm' dedi, Meclis'te tartışma çıktı

    © AA /
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 30
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/images/104143/08/1041430880.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202002181041430906-ak-partili-mus-geziye-vandalizm-dedi-mecliste-tartisma-cikti/

    TBMM Genel Kurulunda, grup başkanvekilleri arasında Gezi Parkı olaylarına ilişkin dava konusunda tartışma yaşandı.

    Genel Kurulda, grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

    CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Gezi olaylarına ilişkin davada tutuklu tek sanık Osman Kavala'ya da tahliye kararı çıktığını söyledi. Parti olarak adaletin geç de olsa tecelli etmesinden memnuniyet duyduklarını belirten Altay, "Demokrasinin bir tepki ve protesto rejimi olduğunun bilinmesi lazım. Bir ülkede insanların, tepki ve protesto haklarını kullandıklarında kriminalize ve terörize edilmelerinin, 'terörist' diye yaftalanmalarının ne yönetenlere ne de yönetilenlere hiçbir faydasının olmadığının bilinmesi gerekiyor" dedi.

    Gezi'nin baskıya karşı bir tepki, doğa ve çevre hassasiyeti, yeşil şehir duyarlılığı olduğunu söyleyen Altay, "Gezi halkın refahı, huzuru ve mutluluğunu istemekten ibaretti. Bu ve benzeri davaların artık Türkiye'de son bulması hepimizin dileğidir. Yargının gerçekten kelimenin tam anlamıyla bağımsız olarak iş göreceği bir Türkiye hayalimiz ısrarla sürmektedir." diye konuştu.

    'Gezi bizim nazarımızda Vandalizmdir'

    AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, mahkemenin verdiği her karara saygılı olduklarını ifade ederek, "Sanıklar mahkemece beraat ettirilmiş olabilir ama bir hak arama iddiasındaysanız, oradaki araçları ters çevirip yakmazsınız. Simitçinin tezgahını bile yakıp yıkmak, oraları dağıtmak, AKM'nin çatısına terör örgütlerinin paçavralarını asmak bir hak arama yöntemi değildir. Gezi bizim nazarımızda Vandalizmdir" dedi.

    CHP Grup Başkanvekili Altay, Vandalizm'in, Gezi eylemlerinin sıcak döneminde, şimdi AK Parti'yle yollarını ayıran dönemin Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'e ait bir kavram olduğunu söyledi.

    'Vandal arıyorsanız çadırları tutuşturan devlet görevlilerine bakacaksınız'

    Altay, "Bir Vandal arıyorsanız Gezi Parkı'nda insanlar içinde uyurken o çadırları tutuşturan devlet görevlilerine bakacaksınız. Herkes Vandalizm'e tevessül edebilir ama devlet Vandalizm'e tevessül etmişse ki öyledir; AK Parti'nin, Gezi'de devleti tefessüh ettirdiğinin çok açık resmini bugün de hepimiz görmüş oluyoruz" görüşünü savundu.

    HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, kendisinin de Gezi eylemlerine katıldığını hatırlatarak, "Vandalizm suçlamasını kesinlikle reddediyorum. Vandalizm'den bahsedeceksek 'FETÖ üyesi olmak' nedeniyle ceza alan dönemin Valisi Hüseyni Avni Mutlu ve dönemin Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'dan bahsetmek gerekir. dedi.

    TBMM Başkanvekili Levent Gök, tartışmanın sürmesi üzerine grup başkanvekillerini konuşmalarını toparlamaları konusunda uyardı.

    'Bu Vandalizm'dir, şiddettir, eşkıyalıktır'

    AK Parti Grup Başkanvekili Muş, eylemleri Vandalizm olarak gördüklerini yineleyerek şöyle devam etti:

    "Yüzlerini kapatıp, kaldırım taşlarını söküp, vatandaşın dükkanını tuvalete çevirmek ne zamandan beri hak arama oldu? Terör örgütünün paçavralarının AKM'nin üzerine asılması nasıl bir hak arama yöntemi oluyor? Bu suç işlenmiş. Gözlerimizin önünde belediye otobüsleri yakılmış. Araçların üzerine ağzımıza alınmayacak ifadeler yazılmış. Bunları hiç olmamış gibi göreceğiz öyle mi? Bu Vandalizm'dir, şiddettir, eşkıyalıktır. İnsanlar haklarını demokratik şekilde, kurallar dairesinde sonuna kadar arayabilirler. Burası demokratik bir ülke. Böyle bir hak arama olabilir mi? Adamın dükkanını tuvalete çevirmek eşkıyalık değil midir?"

    CHP Grup Başkanvekili Altay, Muş'a, "Gezi'ye 'eşkıyalık' demek, 30 milyona eşkıya demektir. Belediyenin otobüsünü, yüzüne maske geçirip yakanların da ajan provokatör, polis olduğunu sayın Mehmet Muş gayet iyi bilmektedir" karşılığını verdi.

    Bunun üzerine Muş, "Aracı ters çevirip yakmak eşkıyalık değil mi? 30 milyona eşkıya dediğimiz yok" ifadesini kullandı.

    MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, CHP'li Altay'ın "Ajan provokatörler polislerdir" ifadesinin düzeltilmesi gerektiğini, böyle bir genellemenin kabul edilemeyeceğini belirtti.

    Bunun üzerine Altay, "Polis Teşkilatını tümüyle itham etmediğini" ifade etti.

    Plakasız araç açıklaması

    Bu arada AK Parti Grup Başkanvekili Muş, HDP'li Oluç'un, "HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç'ın plakasız bir araçla şüpheli şahıslar tarafından takip edildiği, daha sonra yanındaki HDP Parti Meclisi üyesi Yunus Durdu'nun gözaltına alındığı" iddiasına yanıt verdi.

    Olaya ilişkin MOBESE kayıtlarından alınan görseli paylaşan Muş, "MOBESE kayıtlarında aracın plakası görülebiliyor. Arka plakası düşmüş, o da bagajına konulmuş. Aracın ön plakası var. Bu bilgiyi düzeltmek isterim" dedi.

    HDP'li Murat Sarısaç'ın yanında gözaltına alınan, daha sonra "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanan Yunus Durdu'ya ilişkin bir vatandaşın şikayette bulunduğunu anlatan Muş, şunları söyledi: 

    "Bunlar yargısal süreçlerdir. Bizim burada da bir müdahalemiz söz konusu olamaz. HDP Van Milletvekili Sarısaç'ın yanında gözaltına alınan şahısla alakalı bir vatandaş şikayette bulunuyor. Buna sözde bir ceza kesmişler. Sonra aracı yakılmış. PKK'nın bir sitesinde, 'ajanlık yapan bir şahıstan intikam alındığı' yazıyor. Bu şahıs, polisin teknik takibine takılıyor ve gözaltına alınıyor. Bunun bir partinin MYK'si tarafından görevlendirilmiş olması layüsel anlamına gelmiyor. Buradaki değerlendirmeler yapılacaktır. Yargı, tahkikatını sürdürecektir. Suçsuzsa beraat kararını verecektir, suçluysa gereken cezayı alacaktır." 

    Genel Kurulda daha sonra grup önerilerinin görüşmelerine geçildi.

    Etiketler:
    Engin Altay, Mehmet Muş, Beraat, Dava, Gezi Parkı, gezi, TBMM
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Hindistan'ın Madhya-Pradeş eyaleti
    Google Earth’tan nefes kesen Dünya manzaraları
    Karikatür
    Venezüella'da muhalefet lideri Guaido'nun amcası patlayıcılarla yakalandı
    İnfografik
    'Yüzyılın Anlaşması'nın ana maddeleri
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet