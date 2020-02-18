Kayıt
01:16 19 Şubat 2020
Canlı Yayın
    Arama
    Prof. Dr. Naci Görür

    Prof. Dr. Naci Görür, Manisa ve Van depremlerini yorumladı

    © DHA /
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 10
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/images/104103/90/1041039054.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202002181041432065-prof-dr-naci-gorur-manisa-ve-van-depremlerini-yorumladi/

    Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, Manisa ve Van'da meydana gelen depremlerin ardından sosyal medya hesabında değerlendirmelerde bulundu.

    Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, Manisa ve Van depremleri hakkında düşüncelerini paylaştı.

    Twitter hesabından iki görsel paylaşan Görür, şunları yazdı:

    -Manisa-Akhisar-Kırkağaç yöreleri Gediz grabeninin tavan bloku üzerinde bulunuyor. Bu grabenin taban blokunu da Aydın-Bozdağ yükselimi (horst) oluşturuyor. Fiziki coğrafya haritasından ve blok diyagramdan bunu görebilirsiniz. Horst ile tavan bloku arasındaki fay yeryüzünde ve yeryüzüne yakın derinliklerde yüksek açılı, derinlere doğru da düşük açılıdır.

    -Tavan bloku bu kıvrık ana fay düzlemi üzerinde yavaş yavaş kaydıkça kendi içinde farklı yönlerde gerilmelere uğrayıp kırılıyor, deforme oluyor ve ana faya belirli açı gösteren normal veya doğrultu atımlı faylar ve bunlar arasında çapraz grabenler oluşuyor. Bütün bu oluşumlar da doğal olarak deprem üretiyor. Bu depremler bazen derinlerde ana fay ile tavan blokunun tabanında gelişiyor. Yüzeyde bir kırık gelişmese de kendini hissettiriyor. Aydın-Bozdağ horstunun kuzeyindeki geniş alanları içeren Gediz tavan bloku küçük küçük kayıp yerleştikçe Manisa yöresinde depremler devam edecektir. Çizdiğim blok diyagramdaki horstu Aydın-Bozdağ horstu veya taban bloku, aşağı kaymakta olan bloku da tavan bloku olarak düşünebilirsiniz. Dikkat edin bu tavan bloku nasıl deforme olup tali graben ve faylar oluşturuyor. Ana fay üzerinde veya tavan blokunun uzun bir çapraz fayı üzerinde olmadıkça Manisa yöresinde büyük depremler olacağını düşünmüyorum.

    -Şimdi de Van’da dün olan deprem ile ilgili kısa bir görüş yazayım. Gönderdiğim şeklin biri depremin olduğu yeri diğeri ise gölün çevresi ve içindeki diri fayları gösteriyor. Gördüğünüz gibi, depremin olduğu yerde görünür bir fay yok. Muhtemelen bu fay gölün içinde. Henüz fay çözümüne ulaşamadım ama Van Gölü’nün güney ve doğusunda bindirme/ters fay nitelikli depremler görülüyor. Deprem lokasyonu ve buradaki yapılar gözetildiğinde dün olan depremin daha büyük bir afete davetiye çıkarmayacağını sanıyorum. Bu bilgileri de benim baş yazarlığımda sevgili dostlarım Namık Çağatay, Cengiz Zabcı, Mehmet Sakınç, Remzi Akkök, Hande Şile ve Sefer Ölçen ile birlikte yazdığımız bir makaleden özetledim.

    Etiketler:
    Van, Manisa, deprem, Naci Görür
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Hindistan'ın Madhya-Pradeş eyaleti
    Google Earth’tan nefes kesen Dünya manzaraları
    Karikatür
    Venezüella'da muhalefet lideri Guaido'nun amcası patlayıcılarla yakalandı
    İnfografik
    'Yüzyılın Anlaşması'nın ana maddeleri
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet