Elektrikle balık avladılar, 147 bin liralık cezaya çarptırıldılar

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, milli park sahası olarak koruma altında olan Beyşehir Gölü’nde yasak olmasına rağmen sulara elektrik akımı vermek suretiyle balık avı yaptığı öne sürülen 2 kişiye toplamda 147 bin 494 liralık idari para ve çevre cezaları uygulandı. Balıkçılardan 4 adet sazan balığı geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, göl üzerinde yasadışı avlanma yöntemlerinden elektroşokla balık avı yapan kişilerin olduğunun ihbarının yapılması üzerine çalışma başlattı. Harekete geçen Beyşehir Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ekipleri göl üzerinden botla, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı su ürünleri kontrol görevlileri de ihbar mevkisi olan Beyşehir’in dış mahallelerinden göle kıyısı bulunan Karadiken Mahallesindeki avlak sahasına geldi. Ekipler, sazlıklar arasındaki yasa dışı yöntemle balık avı yaptığı öne sürülen kişileri bir süre takip altına aldı. Sazlık alanda bir araç izini tespit edince fark edilmemek için kıyıya kadar yaya olarak gelen ekipler, yaklaşık 200 metre yürüdükten sonra sazlar arasında gizlenmiş bir aracın olduğunu tespit etti. Aracın yanına giden ekipler, bu esnada sazlıklardan çıkan bir kişinin araca binerek hareket ettirmek istemesi üzerine müdahalede bulundu. Aracı durdurarak kimlik kontrolü gerçekleştiren ekipler, bu esnada sazlıklar arasında bir kişinin kaçtığını fark edince aralarında kovalamaca yaşandı. Üzerlerinde ıslak boy çizmeleri bulunan sürücü ile diğer kişi ekipler tarafından yakalandı.
Çevrede yapılan aramada ise sazlıklar arasında gizlenen bir kanonun olduğunu fark eden ekipler yaptığı aramada içerisinde yasa dışı yöntem olan elektroşokla balık avında kullanıldığı belirlenen 1 invertör cihazı (elektroşok cihazı), 1 akü, suya elektrik akımı vermede kullanılan kablolar ile kepçe ve 25 kilogram ağırlığında elektrik akımı verilerek avlanan 4 adet sazan balığı ele geçirdi. Balıklar ve avda kullanılan malzemeler ile kano muhafaza altına alındı.
Ekipler, yakaladıkları D.A. ile F.U. hakkında elektroşok ile göle elektrik vermek suretiyle Beyşehir Gölü Milli Parkı’nın ekolojik ve biyolojik dengesini bozmak suretiyle tahrip ettiği çevre cezalarının da eklenmesiyle kişi başı 73 bin 747 liralık ceza uyguladı. İki avcıya kesilen toplam ceza miktarı ise 147 bin 494 lira oldu.
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