MHP Genel Sekreteri: Çin'den Türkiye'ye yayılan ve aşısı bir türlü bulunamayan Doğu Perinçek mikrobu

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, bir Rus gazetesine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında açıklamalarda bulunan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek için, "Çin’den Türkiye’ye yayılan ve aşısı bir türlü bulunamayan Doğu Perinçek mikrobu" ifadelerini kullandı.

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in daha önce Kandil'de Abdullah Öcalan'la çektirdiği fotoğrafa da göndermede bulunarak, "Bu şahsı ücretini öderseniz elinde çiçekle Kandil'e gönderebilirsiniz" diye yazdı.

MHP Genel Sekreteri Twitter paylaştığı mesajlar şu şekilde:

"Çin’den Türkiye’ye yayılan ve aşısı bir türlü bulunamayan Doğu Perinçek mikrobu, yayın politikası belli bir Rus gazetesine Sayın Genel Başkanımız hakkında saçma sapan bir beyanat vererek tarafını bir kez daha belli etmiştir.

1-Çin’den Türkiye’ye yayılan ve aşısı bir türlü bulunamayan @Dogu_Perincek mikrobu, yayın politikası belli bir Rus gazetesine Sayın Genel Başkanımız hakkında saçma sapan bir beyanat vererek tarafını bir kez daha belli etmiştir. — İsmet Büyükataman (@buyukataman) February 18, 2020

​23 Nisan’da iki dakikalığına Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturtsanız ülkeyi Çin’in eyaleti yapmaya kalkacak olan bu gayrimillî zatın Türk dış politikasına bakışı, gözlerine yapıştırılmış Çin malı çakma gözlüğün gösterdiği gibidir.

2-23 Nisan’da iki dakikalığına Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturtsanız ülkeyi Çin’in eyaleti yapmaya kalkacak olan bu gayrimillî zatın Türk dış politikasına bakışı, gözlerine yapıştırılmış Çin malı çakma gözlüğün gösterdiği gibidir. — İsmet Büyükataman (@buyukataman) February 18, 2020

​Sayın Genel Başkanımız siyasetini Türk milletinin menfaatlerine göre şekillendirir. Bu zerzevat gibi Çin kızar mı, Rusya darılır mı,ABD menfaat elde eder mi diye bakmaz. Türk milletinde karşılığı olmayan bu şahsı ise ücretini öderseniz elinde çiçekle Kandil’e gönderebilirsiniz.

3-Sayın Genel Başkanımız siyasetini Türk milletinin menfaatlerine göre şekillendirir. Bu zerzevat gibi Çin kızar mı, Rusya darılır mı,ABD menfaat elde eder mi diye bakmaz. Türk milletinde karşılığı olmayan bu şahsı ise ücretini öderseniz elinde çiçekle Kandil’e gönderebilirsiniz. — İsmet Büyükataman (@buyukataman) February 18, 2020

​Perinçek denen virüs, Kırım’ın Rusya tarafından işgalinin resmîleşmesi ve bu durumun Türkiye tarafından tanınması için mücadele edecek kadar, vatan ve millet sevgisinden mahrumdur. Mekânı Cennet olsun Neriman Nerimanov, yaşasa idi kendisine bu konuda güzel bir cevap verirdi."

4-Perinçek denen virüs, Kırım’ın Rusya tarafından işgalinin resmîleşmesi ve bu durumun Türkiye tarafından tanınması için mücadele edecek kadar, vatan ve millet sevgisinden mahrumdur. Mekânı Cennet olsun Neriman Nerimanov, yaşasa idi kendisine bu konuda güzel bir cevap verirdi. — İsmet Büyükataman (@buyukataman) February 18, 2020

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