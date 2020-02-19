'Taciz' iddiasıyla dövülen sosyal medya fenomeni 'Ares' hayatını kaybetti

Antalya'da 14 yaşındaki H.E. adlı kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla babası V.E. ile erkek kardeşi K.E. tarafından dövülen ve 3 gün önce beyin ölümü gerçekleşen 18 yaşındaki sosyal medya fenomeni Şehmuz Özdemir hayatını kaybetti.

Sosyal medyada 'Ares' ismiyle fenomen olan Şehmuz Özdemir, Antalya Konyaaltı Sahili'ndeki kafede kendisiyle reklam anlaşması yapmak isteyen V.E. ve oğlu K.E. ile buluştu. Bir süre burada oturan üçlü, daha sonra otomobille ayrılarak Kepez ilçesindeki ormanlık alana gitti.

V.E., ormanlık alana geldiklerinde Özdemir'i, kızı H.E.'yi 2 yıl önce taciz ettiği ve uygunsuz görüntülerini çektiği iddiasıyla oğlu K.E. ile birlikte dövmeye başladı. Özdemir, aldığı darbeler sonucu bayılırken, V.E. ve K.E. ise olay yerinden kaçtı. Özdemir, çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakımda tedaviye alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatan polis, Özdemir'i darp ettiği gerekçesiyle V.E. ve oğlu K.E.'yi gözaltına aldı. Sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanan baba- oğul, ifadelerinde, H.E.'yi mesajla taciz ettiği gerekçesiyle Şehmuz Özdemir'i dövdüklerini, sosyal medya fenomeninin kızın uygunsuz fotoğraflarını elde edip, buluşmaya zorladığını ileri sürdü.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım servisinde 15 günlük tedavisi sonrası 3 gün önce beyin ölümü gerçekleşen Özdemir bu sabaha karşı yaşamını yitirdi.