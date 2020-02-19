Erdoğan: FETÖ'yü terör örgütü ilan edip ona savaş açan şahsım ve AK Parti'dir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'FETÖ’nün siyasi ayağı' tartışması ile ilgili olarak, "Bu ülkede FETÖ'yü terör örgütü olarak ilan edip, ona savaş açan şahsım ve AK Parti'dir" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada başbakanlık yaptığı dönemde Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantılarında önüne hiçbir FETÖ'cünün dosyasının gelmediğini söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu 15 Temmuz'da tankların önünden kaçmakla suçlayan Erdoğan, "Biz tanklarla karşı karşıyaydık, F-16’ların altındaydık ama sen Bakırköy’de kahve içiyordun" dedi.

Erdoğan, "FETÖ'nün bu ülkede anlaşamadığı, görüşemediği tek lider vardır. O da merhum Erbakan hocamızdır. Erbakan hocamızdan nefret ederdi" ifadesini kullandı.

'Türkiye'de FETÖ'nün büyümesinde, serpilmesinde herkesin payı olabilir'

FETÖ'ye karşı tedbirleri 2010 yılı itibariyle almaya başladıklarını söyleyen Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Türkiye'de FETÖ'nün büyümesinde, serpilmesinde herkesin payı olabilir. Ama FETÖ'yü terör örgütü ilan edip ona savaş açan şahsım ve AK Parti'dir.

Başbakanlığım boyunca YAŞ'larda önüme tek bir FETÖ'cünün dosyası gelmedi. Gelen dosyalar hep mütedeyyin insanlarla ilgiliydi.

'İnsan bu zatın evinin bir yerlerinde gizli 1 dolar olup olmadığından şüphe ediyor'

Meydanı; demokrasinin kendilerine sunduğu zemini, yalanları ve iftiralarıyla milleti zehirlemek için kullananlara asla bırakmayacağız.

15 Temmuz gecesi FETÖ herkesin peşine düştü, bir tek Kılıçdaroğlu FETÖ'nün korumasına alındı. Sayın Kılıçdaroğlu biz tankların karşısındaydık, biz havalimanındaydık. Sen Bakırköy'de kahveni içiyordun. İnsan bu zatın evinin bir yerlerinde gizli 1 dolar olup olmadığından şüphe ediyor.

'Kontrol sizde ama başaramadınız'

15 Temmuz gecesi bir tek kişi FETÖ'nün özel ilgisine, himayesine, korumasına mazhar olmuştur, o da Kemal Kılıçdaroğlu'dur. 'Kontrollü darbe...', doğru kontrol sizde ama başaramadınız.

Demokrasi, insan hakları, hukuk, adalet söylemlerini, FETÖ ile mücadeleyi sulandırmak, FETÖ tehdidini hafifletmek için kullananlar, bu millet için en az FETÖ zihniyeti kadar tehlikelidir.

FETÖ'nün şemasını hâlâ tam olarak çıkarmış olduğumuzu düşünmüyorum. Böylesine karmaşık bir yapı kendi kendine doğmadı.

'FETÖ'yle mücadeleyi değersiz hale getirmeye çalışan herkes hükmün FETÖ'cüdür'

Yargının FETÖ'nün tasallutundan kurtarılabilmesi için verilen mücadeleyi değersiz hale getirmeye ve hatta tam tersi göstermeye çalışan herkes hükmen FETÖ'cüdür.

FETÖ'nün, 40 yıllık birikimini riske atarak başlattığı 15 Temmuz darbe girişiminin sebebi bizim kararlılığımız değil midir? Tespit ettiğimiz her yerde ve her durumda örgütün tepesine bine bine muvazenelerini bozduk. 15 Temmuz olmasaydı FETÖ'nün tasfiyesini zaten hızlandırmış olacaktık.

Gezi olayları alçak bir saldırı, bunlar aldatılmış gençlerdir'