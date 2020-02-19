Erdoğan: ABD ile her an her türlü dayanışmamız olabilir

(Gezi olayları davası) İşine gelen yargının verdiği olumlu karara, 'Yargı iyi karar verdi' derken, işlerine gelmeyen karar için niçin yargıyı eleştirme yoluna gidiyorlar. Yargı bir kısmını tahliye etti, Kavala ile ilgili de bu kararı verdi. Saygı duymaları lazım.