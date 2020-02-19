Erdoğan: ABD ile her an her türlü dayanışmamız olabilir

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
- (Yeni darbe hazırlığı iddiaları) Bu ülke 15 Temmuz'u yaşadı. 15 Temmuz'u yaşatanlara da gereken cevabı benim milletim verdi. Bundan sonra da böyle bir şeyde bunlar bunun katbekat fazlasıyla bedelini öderler. Böyle bir şey söz konusu değil. Bunun bir defa adını bile anmak bize haramdır.
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(Gezi olayları davası) İşine gelen yargının verdiği olumlu karara, 'Yargı iyi karar verdi' derken, işlerine gelmeyen karar için niçin yargıyı eleştirme yoluna gidiyorlar. Yargı bir kısmını tahliye etti, Kavala ile ilgili de bu kararı verdi. Saygı duymaları lazım.
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(Trump'ın, 'Erdoğan ile İdlib konusunda birlikte çalışıyoruz' açıklaması) Her an her türlü dayanışmamız olabilir.
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(İdlib harekatı) Dedik ya, 'Bir gece ansızın gelebiliriz.' Bir gece ansızın geldiğimizde adıyla, şanıyla, her şeyiyle geliriz.
Ayrıntılar geliyor.
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