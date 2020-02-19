İBB, UKOME'de çoğunluğu kaybetti

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Büyükşehir Belediyelerinin Ulaşım Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği'nde değişikliğe gidildi. Buna göre büyükşehir belediyelerini 11 üye, kamuyu ise 14 üye temsil edecek.

Bugünkü Resmi Gazete'de yer alan yönetmelikle, Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliğinin Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) üye sayıları değiştirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde UKOME’nin mevcut yapısında 11’i İBB, 10’nu hükûmet tarafından belirlenen 21 üye bulunuyordu. Yapılan değişiklikle 3 bakanlık daha UKOME bünyesine dahil edildi.

Düzenleme ile daha önce Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Liman Başkanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü, Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nün atadığı üyelerin yanında, Milli Eğitim Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, TCDD Taşımacılık Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü ve AFAD'ın da birer temsilci atamasının önü açıldı.

Daha önce UKOME üye sayısında büyükşehir belediyelerinin ve yan kuruluşlarının 11 üyesine karşılık, diğer kamu kurumları, bakanlıklar, kamu genel müdürlükleri, komutanlıklar, sahil liman başkanlığı gibi kurumların 10 olan üye sayısı, yeni eklenecek bakanlık ve kamu kurum temsilciliklerinin üyeleriyle birlikte 14'e yükseliyor.

Böylece büyükşehir belediyeleri ve yan kuruluşları karar alma konusunda üye sayısında 11'e 10 üstün durumdayken yeni yönetmelikle 11'e 14 azınlığa düşüyor.

T24'ün haberine göre, Başta İBB olmak üzere İstanbul’daki CHP’li 11 belediye yönetmeliğin iptali için dava açmaya hazırlanıyor.