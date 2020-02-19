İmamoğlu: İlk mazbatayı saklıyorum, ikisi yan yana asılı, arasında fotoğraf çektiriyorlar

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bugün ziyaret ettiği Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç arasında mazbata diyaloğu yaşandı. Genç’in makam odasındaki mazbatalara gönderme yapan İmamoğlu, “Başkanım, sen üç dönemde üç mazbata, ben, bir dönem (Beylikdüzü belediye başkanlığı) ve iki seçimde üç mazbata” dedi.

İmamoğlu, ortak masa toplantıları kapsamında, 29. ilçe belediyesi ziyaretini Sarıyer’e yaptı. Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, bina girişinde karşıladığı İmamoğlu ve ekibini, makam odasında ağırladı.

Bu sırada İmamoğlu ile Genç arasında esprili bir diyalog geçti.

İBB başkanı, Genç’in, “Aldığınız ilk mazbatayı saklıyor musunuz” sorusuna, “Duruyor tabi. Verir miyim? Esas mazbata o. Yan yana asılı ikisi. Arasında fotoğraf çektirenler oluyor” yanıtını verdi.

İmamoğlu’nun, “Başkanım, sen 3 dönemde 3 mazbata, ben, bir dönem ve 2 seçimde 3 mazbata…” sözleri hem Genç hem de odada bulunanlar tarafından kahkahalarla karşılandı.

'10 yılda kimse gelmedi'

İmamoğlu’nun, “Görevinin ilk 10 ayında, 39 belediyeyi gezen bir belediye başkanı büyükşehirde olmuş mudur bilmiyorum” sözleri üzerine Genç, “10 yılda kimse gelmedi buraya” dedi.

İBB başkanı “Gerçek mi? Beş yılda ben de görmedim; ama bu hoş bir şey değil. Bizim amacımız, yerel demokrasinin en önemli mekanizmalarını güçlendirerek iş birliği yapmak” diye konuştu.

Genç ise “Maalesef sizler de yaşadınız; 10 yılda çok fazla diyalog oluşturamadık. Buna rağmen biz, bir hedef belirledik. Çok iyi bir kurumsal yapılanmayla, çok iyi bir yerel yönetim anlayışına kavuştuk” diyerek ziyaret için İmamoğlu ve ekibine teşekkür etti.

İBB ve Sarıyer belediyesi ekipleri, ilçenin sorunlarının ele alınacağı sunum salonuna geçti. İmamoğlu ve Genç, sunumun ardından ilçede saha incelemelerinde bulundu.

Ortak masa toplantıları kapsamında Sarıyer Belediyesi’ndeyiz. https://t.co/NuZjgJ7zL2 — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) February 19, 2020

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