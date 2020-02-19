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15:45 19 Şubat 2020
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    Melih Gökçek

    Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Gökçek hakkında 'ihaleye fesat' soruşturması

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    Türkiye
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    Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'e 'ihaleye fesat' soruşturması açıldı. 16 milyon 241 bin 345 dolarlık zarar, dönemin belediye başkanı ve yöneticilerden tahsil edilecek.

    Ankara Büyükşehir Belediyesi müfettişlerinin araştırmaları sonucunda, 2005 yılında alınan özelleştirme kararına rağmen Belbeton A.Ş.'ye özelleştirme gerçekleşmeden önce milyonluk yatırımlar yapıldığı, protokole göre belediyeye vermesi gereken kârın Meclis kararları alınarak şirketin sermayesine eklendiği ortaya çıktı.

    Yeniçağ'ın haberine göre, konuyla ilgili dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve ilgili yöneticiler hakkında ihaleye fesat karıştırıldığı gerekçesiyle soruşturma açıldı.

    Melih Gökçek
    © AA /
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    Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Belbeton AŞ, 2012 yılında 12 milyon 500 bin dolara özelleştirilirken, Büyükşehir Belediyesi’nin teftişi sonucunda bu bedelin bariz bir biçimde ve kasıtlı olarak düşük gösterildiği ifade edildi. O dönemdeki Belediye Encümeni ve üst düzey yönetici sıfatına haiz Belediye Başkanı’nın eksik ya da hileli işlemlerle ciddi bir kamu zararına neden oldukları belirtildi.

    Büyükşehir Belediyesi’nin raporunun son kısmında ise oluşan 16 milyon 241 bin 345 dolar zararın eski Belediye Başkanı Melih Gökçek, encümenler, ilgili bürokratlar, onay mercileri ve Detay Bağımsız Denetim ve Danışmanlık AŞ’den tazmini için dosyanın hukuk müşavirliğine gönderileceği yer aldı.

    Belediye yetkililerince yapılan incelemede, şirketin 12 milyon 500 bin dolara özelleştirilmesinden önce Belediye tarafından sadece 2007 ve 2008 yıllarında bordür ve parke taşı üretimi tesisi için yaklaşık 11 milyon TL (o günkü kurla 8 milyon 500 bin dolar) yatırım yapıldığı ortaya çıktı. Ayrıca, Büyükşehir Belediyesi ile Belbeton arasında 1994 yılında imzalanan protokole göre şirketin yıl sonu kârının yüzde 50'sini belediyeye ödemesi gerektiği halde, 2009 yılında kârının yarısı olan yaklaşık 5 milyon TL’lik tutar değerindeki hissesinin Meclis kararı alınarak şirketin öz sermayesine ilave edilmesine karar verildiği belirlendi.

    16 Eylül 2011 gün ve 2732 sayılı Meclis kararı ile de sermaye artışının takas-mahsup işlemleriyle yapılmasına karar verilerek şirketin belediyeye ödemesi gereken kâr payının şirket sermayesine eklendiği belirtildi.

    Değerinden 10 kat fazla ihale

    Detay Bağımsız Denetim ve Danışmanlık AŞ’nin değerlendirme raporunda, Belbeton AŞ’nin 2011-2015 yılları arasında yaklaşık 145 milyon TL (o günkü dolar kuruna göre 71 milyon dolar) satış yapacağı öngörülmesine rağmen, Büyükşehir Belediyesi tarafından aynı yıllar arasında şirkete söz konusu satış tutarının 10 katından fazla olan yaklaşık 1.5 milyar TL (yaklaşık 732 milyon dolar) tutarında ihale verildiği ortaya çıktı.

    Bu yolla Belbeton özelleştirilmesi Belediye kaynakları ile finanse edilmiş ve geri kalan kısımla ise haksız kazanç elde edilmiş oldu.

    İsimsiz ihbara takipsizlik kararı

    Belbeton’un satışı döneminde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na verilen isimsiz ve imzasız bir ihbar dilekçesinde, belediye tarafından bu şirkete 'Ankara Mücavir Alanı Tretuvar Döşeme İhalesinin' verilmiş olduğu, ancak imal edilen taşların ihale şartnamesine uygun üretilmediği bilgilerinin yer aldığı ortaya çıktı. Dilekçede, şirketin taşeron kullanarak ihale takvimine uymadığı bilgisinin yanı sıra, piyasa değeri ile sahip olduğu fabrikaları, kapasitesi, ticaret hacmi ile İSTON AŞ’den sonra Türkiye’nin en büyük şirketi olduğu, sadece 2009 yılında bordür üretimi amacıyla alınan fabrikanın o tarihteki değerinin 9 milyon dolar olduğu yer aldı.

    © İHA / YUNUS EMRE KARTAL-AW786897
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    Aynı dilekçede piyasa değeri en az 80 ila 100 milyon TL arasında olan bu şirketin, dönemin Belediye Başkanı Melih Gökçek ve oğlu Osman Gökçek ile ilişkileri olduğu iddia edilen Murat Genç’in şirketi Genç Limited Şirketi’ne 22 milyon TL’ye satıldığı belirtildi. Cumhuriyet Başsavcılığınca dilekçe ile ilgili olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na ayrıntılı bilgi ve belge istenen yazının gönderilmesinin ardından takipsizlik kararı verildiği ortaya çıktı.

    Değerlendirme sonucunda Büyükşehir Belediyesi, dönemin Belediye Başkanı Melih Gökçek, encümen üyeleri ve ilgili bürokratları hakkında 3628 sayılı mal bildiriminde bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu ve diğer kanun hükümleri çerçevesinde re’sen takdir edilmek üzere, gereğinin takdir ve ifası için rapor ve ekleriyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyusunda bulundu. Ayrıca değerlemeyi yapan Detay Bağımsız Denetim ve Danışmanlık AŞ hakkında da, yapılan değerleme raporunun gerçeklere aykırı, eksik ve hatalı hazırlandığının bilimsel mütalaa ile ortaya konulması nedeniyle suça iştirak ettikleri anlaşıldığından ilgili rapor ve eklerinin Cumhuriyet Başsavcılığı’na iletildiği belirtildi.

    Etiketler:
    Yatırım, Özelleştirme, Yolsuzluk, Rüşvet, Osman Gökçek, Yeniçağ gazetesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Soruşturma, İhale, Melih Gökçek, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
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