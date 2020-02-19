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15:45 19 Şubat 2020
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    250 bin lira talep edilmişti: Erdoğan, Kılıçdaroğlu'ndan 15 bin lira manevi tazminat kazandı

    © AA / Mustafa Kamacı
    Türkiye
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 25 Aralık 2018'deki TBMM Grubu'nda yaptığı konuşmada kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle dava açtığı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 15 bin lira manevi tazminat kazandı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açtığı davada, CHP'nin TBMM Grubu'ndaki konuşması nedeniyle Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun manevi tazminat ödemesine karar verildi.

    Ankara 28. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmaya Erdoğan'ın avukatı Tuğba Sağlam Eker ile Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik katıldı.

    Kemal Kılıçdaroğlu
    © AA / Evrim Aydın
    Kılıçdaroğlu'na 'FETÖ'nün siyasi ayağı Erdoğan'dır' sözü için dava
    Avukat Çelik, Kılıçdaroğlu'nun söylemlerinin ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine dikkati çekerek, "Davalı ana muhalefet partisi genel başkanıdır ve iktidara taliptir. Dolayısıyla sert eleştirilerde bulunmaktadır. Davaya konu konuşmadaki ifadeler eleştiri kapsamında söylenmiş ifadelerdir. Müvekkilim hakkındaki davaların algı oluşturmak amacıyla açıldığı kanaatindeyiz" dedi. 

    Tuğba Sağlam Eker ise Erdoğan'ın 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından terör kapsamındaki birkaç istisna dışındaki davalarından feragat ettiğini hatırlatarak, "Davalının konuşmasındaki ifadeler eleştiri sınırları içinde kabul edilemez. Kullandığı bir ifadenin hakaret olduğu yeni bir Yargıtay kararında belirtilmiştir. İfadelerin bir kısmı da suç isnat etmektedir. Mahkemeden adil bir karar bekliyoruz" diye konuştu.

    Beyanların ardından hükmü açıklayan hakim Tamer Pamuk, davayı kısmen kabul ederek Kılıçdaroğlu'nu, Erdoğan'a 15 bin lira tazminat ödemeye mahkum ettiğini açıkladı.

    Erdoğan'ın avukatlarının açtığı davanın dilekçesinde, Kılıçdaroğlu'nun 25 Aralık 2018'deki partisinin TBMM Grubu'nda yaptığı konuşmada Erdoğan'ın kişilik haklarına saldırıda bulunduğu kaydedilerek, 250 bin lira manevi tazminat talep ediliyordu.

    Etiketler:
    TBMM, Ankara, Celal Çelik, Dava, Mahkeme, 15 Temmuz darbe girişimi, FETÖ, Tazminat, AK Parti, CHP, Kemal Kılıçdaroğlu, Recep Tayyip Erdoğan
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