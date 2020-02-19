Rize'de Tayland dönüşü ateşlenen kişi koronavirüs şüphesiyle gözlem altında

ve Trabzon'dan bir grup, iş için Tayland'a gitti. Gruptan ismi açıklanmayan bir kişi, ülkeden dönüşünde yüksek ateş şikayetiyle Rize Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

Hasta, koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı.

Rize'deki tedavisinin ardından Trabzon'daki Kaşüstü Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen hastadan kan örneği alınırken araştırmaya gönderildi.