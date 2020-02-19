Gezi’ye beraat veren mahkeme üyelerine HSK’dan soruşturma izni

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Gezi davasında 'beraat' kararı veren mahkeme heyeti ile ilgili harekete geçti. HSK Birinci Dairesi, Mahkeme Başkanı Galip Mehmet Perk, üye Ahmet Tarık Çiftçioğlu ve Talip Ergen hakkında inceleme ve soruşturma izni verdi.