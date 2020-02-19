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21:20 19 Şubat 2020
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    Akşener: Arkadaşlarımızın giderken ortaya koydukları gerekçeler çok incitici oldu

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    Türkiye
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    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "(Niye ayrıldınız, vay) gibi bir tavrım olamaz, insanlar fikir değiştirebilir onlara saygı duyarsınız, duymalısınız ama çok incitici bir gerekçeyle ayrılmalarını İYİ Parti camiasına çok büyük bir haksızlık ve iftira olarak gördüğümü tekrarlıyorum" dedi.

    Akşener, partisince düzenlenen programlara katılmak üzere geldiği Edirne'de, ilk olarak Uzunköprü ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu. Akşener, burada yaptığı konuşmada, ilçe ilçe esnafı gezerek dertleri dinleyeceğini söyledi.

    İYİ Parti lideri Meral Akşener
    © AA / Halil Sağırkaya
    Akşener'den istifa tepkisi: İftira kötü bir şey

    Gençlerin geleceğiyle ilgili kaygılarının olduğunu belirten Meral Akşener, şunları kaydetti:

    "Beka beka diye geziyorlar ya asıl beka yarınına güvenmeyen, bizi yönetenlere, büyüklerine güvenmeyen ve devletiyle ilgili güven sorunu yarattığımız o çocuklardır beka sorunu. Eşin dostun çoluğuna çocuğuna iş var, garibanın çocuğuna iş yok. Bu düzen değişecek".

    Partiden istifalar

    Akşener, esnaf ziyaretinin ardından İYİ Parti Uzunköprü İlçe Başkanlığına geçti.

    Burada bir gazetecinin sorusu üzerine İYİ Parti'deki istifalarla ilgili açıklamalarda bulunan Meral Akşener şöyle konuştu:

    "Bugüne kadar bizden 3 milletvekili arkadaşımız ayrılmıştı. Hiçbirinin hakkında incitici kelime etmedim. Dün soruya cevap verme nedenim, bazı gazetelerin, televizyonların 5 civarında milletvekili arkadaşın bizden istifa edeceği iddiasıydı. Dolayısıyla benim, milletvekili arkadaşlarımızın ve yöneticilerimizin bilmediği konunun gazeteler ve televizyonlar eliyle gündeme getirilmesine dair verilmiş bir cevaptı. Yani ben bilmiyorum, arkadaşlarım bilmiyor, gazeteciler biliyorsa bizim de bilmemizde fayda var. 

    Diğer taraftan tekrar söylüyorum; İstifa tek taraflı bir irade beyanıdır. Buna ben hep saygı duydum. Ama bu defa arkadaşlarımızın giderken ortaya koydukları gerekçeler çok incitici oldu. Dün de onu söyledim, bugün de onu söyledim, yarın da onu söyleyeceğim. 'Niye ayrıldınız, vay' gibi bir tavrım olamaz, insanlar fikir değiştirebilir onlara saygı duyarsınız, duymalısınız ama çok incitici bir gerekçeyle ayrılmalarını İYİ Parti camiasına çok büyük bir haksızlık ve iftira olarak gördüğümü tekrarlıyorum".

    Akşener, FETÖ'nün siyasi ayağı ile ilgili soruyu ise "Ben onlara cevap vermiyorum. Çünkü bir mücadele var bir tarafıyla o sulanıyor. Olması gereken bir mücadele. Bu arada sizlerin sorunları örtülüyor. Dedikodu yapmak yerine, birbirine çemkirmek yerine, bağırmak çağırmak yerine herkes görevini yapsın, her şey çözülür" şeklinde cevapladı.

    Etiketler:
    CHP, İstifa, Meral Akşener, İYİ Parti
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