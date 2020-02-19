Gezi Parkı davasındaki beraat kararı sonrası gözaltına alınan Osman Kavala adliyeye sevk edildi

Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin davada beraatine ve tahliyesine karar verilen Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala, 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı.
Kavala adliyeye sevk edildi.
Gezi Parkı davasındaki beraat kararı sonrası gözaltına alınan Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala adliyeye sevk edildi.
Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin davada beraatine ve tahliyesine karar verilen Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala, 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı.
Kavala adliyeye sevk edildi.
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