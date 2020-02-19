Kayıt
22:43 19 Şubat 2020
Canlı Yayın
    Arama
    Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, baş başa ve heyetlerarası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özbekistan ile ticaretimizi 5 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz

    © AA /
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 81
    Abone ol
    https://cdntr2.img.sputniknews.com/images/104143/75/1041437599.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202002191041437628-cumhurbaskani-erdogan-ozbekistan-ile-ticaretimizi-5-milyar-dolara-cikarmayi-hedefliyoruz/

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Özbekistan arasında ithalat ve ihracat rakamlarının ilk kez birer milyar doları aştığını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanı ile bunu en kısa vadede 5 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.

    Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirdikleri baş başa görüşme ve ardından başkanlık ettikleri Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplantısı sonrasında ortak basın toplantısı düzenledi.

    Konuşmasının başında "Kardeşim" diye hitap ettiği Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'i ve heyetini misafir etmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Erdoğan, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyinin ilk toplantısının icra edilmesiyle tarihi bir adımın atılmış olduğunu vurguladı.

    Mirziyoyev'e, Millet Kütüphanesi'nin açılış törenine onur konuğu olarak katılmayı kabul ettiği için ayrıca teşekkür eden Erdoğan, "İnşallah yarın zatı devletleriyle Ankara'mızın ve tüm Türkiye'nin gurur abidelerinden biri olacak bu muhteşem eserin açılışını beraber yapacağız. İmam Buhari, İmam Maturidi, Ali Kuşçu ve Ali Şir Nevai gibi bizim geçmişe gerçekten ilimleriyle irfanlarıyla damgalarını vurmuş olan büyüklerimizin topraklarından buraya bir selam getirmiş olmaları bizim için çok çok anlamlı" diye konuştu.

    Özbekistan, Türkiye ve Pakistan ortak tatbikatı başladı
    © AA /
    Özbekistan, Türkiye ve Pakistan ortak tatbikatı başladı

    Özbekistan'da birinci turu geçen yıl aralık ayında ikinci turu ise bu yıl ocak ayında düzenlenen parlamento seçimleri sonucunda yeni hükümetin kurulduğunu anımsatan Erdoğan, seçim sonuçlarının Özbek halkı için hayırlara vesile olmasını diledi.

    "Birlikteliği daha da perçinledik"

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Özbekistan ile ilişkilerimizi ortak tarih, dil ve kültürümüz temelinde güçlü kardeşlik bağlarına dayanan stratejik ortaklık olarak tanımlıyoruz. Özbekistan'ın milli şairi merhum Abdulla Aripov'un o veciz ifadesiyle, 'bizim tilimiz bir, dinimiz bir, imanımız birdir.' Türkiye Özbekistan kardeşliği maziden atiye uzanan kadim bir kardeşliktir. Geçen sene Bakü'de yapılan 7'nci Liderler Zirvesi'nde Özbekistan'ın Türk Keneşi'ne tam üyeliğiyle aramızdaki bu birlikteliği daha da perçinledik." şeklinde konuştu.

    Özbekistan'ın, 34 milyona yaklaşan genç ve dinamik nüfusu, zengin tabii kaynakları, sanayi potansiyeli ve güçlü tarımsal üretimiyle bölgesinin cazibe merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini dile getiren Erdoğan, "Sayın Mirziyoyev'in liderliğinde yürütülen açılım ve reform sürecini biz de takdirle izliyoruz. Bu kapsamlı reform sürecinde kardeşimiz Özbekistan'ın başarısı için elimizden gelen her türlü desteği vermeye hazırız." ifadelerini kullandı.

    Bugünkü temaslarda ikili ilişkilerin ve iş birliğinin tüm veçhelerini gözden geçirdiklerini aktaran Erdoğan, "Ticaret hacmimiz 2019 yılında bir önceki yıla kıyasla yaklaşık yüzde 27 oranında arttı. Ticaretimizin 2,2 milyar dolara ulaşması elbette önemli bir başarıdır. İki ülke ticaretinde ilk kez hem ihracat hem de ithalat verilerinde birer milyar doları aşmış bulunuyoruz ama hala katetmemiz gereken bir mesafe var. Sayın Cumhurbaşkanı ile bunu en kısa vadede 5 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

    Ulaştırma, enerji, sağlık, turizm, eğitim, savunma sanayisi alanlarında iş birliğini ve askeri ilişkileri nasıl geliştirebilecekleri konusunda görüş alışverişinde bulunduklarına işaret eden Erdoğan, şunları kaydetti:

    "İş dünyamızı Özbekistan'a yatırım konusunda teşvik ediyoruz. Özbek istatistiklerine göre, yalnızca geçen yıl 430 şirketimiz Özbekistan'da faaliyete geçmiş ve firmalarımızın sayısı 1306'ya ulaşmıştır. Bugün sayın Mirziyoyev ile Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi birinci toplantısı sonuçlarına ilişkin ortak bildiriyi imzaladık. Bu belge bir sonraki toplantımıza kadarki geçecek süre için adeta bir yol haritasıdır. Bu vesileyle değerli kardeşim Mirziyoyev'e ilişkilerimizin daha da güçlendirilmesi yönünde sergilediği irade için teşekkür ediyorum. Toplantı sonuçlarının ve imzaladığımız anlaşmaların her iki ülkemizin dayanışmasına ve geleceğine inanıyorum ki birer başarı vesilesi olacaktır."

    Türkiye ile Özbekistan arasında anlaşmalar

    Erdoğan ve Mirziyoyev'in basın toplantısı öncesi iki ülke arasındaki ortak bildiri, mutabakat zaptı ve anlaşmaların imza töreni gerçekleştirildi.

    "Türkiye Cumhuriyeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Arasında Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Birinci Toplantısı Sonuçlarına İlişkin Ortak Bildiri" Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev tarafından imzalandı.

    "Türkiye Cumhuriyeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Arasında Ekonomik İşbirliğine Dair Eylem Planı"nı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Özbekistan Yatırımlar ve Dış Ticaret Bakanı Sardor Umurzakov imza attı.

    "Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı ile Özbekistan Cumhuriyeti Yatırım ve Dış Ticaret Bakanlığı Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması Müzakerelerine Dair Mutabakat Zaptı"nı ise Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Özbekistan Yatırımlar ve Dış Ticaret Bakanı Sardor Umurzakov imzaladı.

    "Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Özbekistan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı Arasında İşbirliği Anlaşması"nı TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile Özbekistan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Adkham İkramov imza altına aldı.

    Toplantının ardından Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev onuruna yemek verdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki resmi yemek, basına kapalı gerçekleştirildi.

    Etiketler:
    Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Özbekistan, Şevket Mirziyoyev
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Alparslan geçen sürede yaklaşık 35 bin TL harcayarak 850 adet cep telefonu topladı.
    25 yılda 850 cep telefonu biriktirdi
    Karikatür
    İngiltere puan tabanlı göç sistemine geçiyor
    İnfografik
    'Yüzyılın Anlaşması'nın ana maddeleri
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet