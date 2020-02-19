Tuğçe Kazaz: Gezici mahkemeden beraat etse de millet Gezi'yi mahkum etti

Eski manken Tuğçe Kazaz'ın Gezi Parkı davasında verilen tahliye ve beraat kararlarının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım, sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi.

Paylaşımlarıyla dikkati çeken eski manken Kazaz, Gezi Parkı Davası'nda verilen tahliye ve beraat kararlarının ardından Twitter hesabından şunları yazdı:

"Gezici mahkemeden beraat etse de millet Gezi'yi mahkum etti. Yani gaza gelip tekrar meydanları doldurmayın çünkü bu sefer o meydanlarda sadece Gezici zillet değil ezici millet de olacaktır. Sonra sizi o salladığınız tencere ve tavalarınızda pişirir bu millet. Demedi demeyin."

Gezici mahkemeden beraat etse de millet Gezi'yi mahkum etti. Yani gaza gelip tekrar meydanları doldurmayın çünkü bu sefer o meydanlarda sadece Gezici zillet değil ezici millet de olacaktır. Sonra sizi o salladığınız tencere ve tavalarınızda pişirir bu millet. Demedi demeyin. — Tuğçe Kazaz (@Tugce_official) February 18, 2020

​Kazaz'ın paylaşımı sosyal medyanın gündemine oturdu.

Gezi Parkı olaylarına ilişkin 1'i tutuklu 6'sı firari 16 sanığın yargılandığı davada tüm sanıkların beraatine, tutuklu sanık Osman Kavala'nın ise tahliyesine karar verilmişti.