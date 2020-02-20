Bulgaristan'dan gelen otobüste 472 adet vizon postu, kürk manto, kaçak içki, otomobil parçaları çıktı

Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yapan yolcu otobüsünde 472 vizon postu, 3 kürk mont, otomobil yedek parçaları ve kaçak içki ele geçirildi.

Kırklareli'nde, Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yapan yolcu otobüsünde 472 vizon postu, 3 kürk mont, otomobil yedek parçaları ve kaçak içki ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı'na yakın bölgede gerçekleştirdiği trafik uygulamasında, N.R.K. idaresindeki yolcu otobüsünü durdurdu.

Otobüste yapılan aramada 472 vizon postu, 3 kürk mont, 25 litre kaçak içki ve 136 bin 900 lira değerinde 15 otomobil yedek parçası ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü N.R.K. ve H.G'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.