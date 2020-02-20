Tataristan tarafından hazırlanan Kuran-ı Kerim, Türkiye’de yayınlandı

Tataristan Cumhuriyeti Müslümanları Dini İdaresi’nden Sputnik’e yapılan açıklamada, "Kitap, Tataristan Müftüsü Kamil Samigullin’in inisiyatifinde Coşkun Teknoloji ve Yayıncılık tarafından 12 bin adet olarak yayınlandı" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, elektronik dosyaların Türk tarafına ücretsiz olarak aktarılması konusunda geçen yılın sonunda anlaşmaya varıldığı hatırlatıldı.

Söz konusu baskının modern uluslararası standartlara uygun olduğu belirtilen açıklamada, "2017 yılında DUM RT tarafından hazırlanan Kur'an, Suriye Vakıf Bakanlığı’ndan uluslararası standartlara uygunluk belgesi aldı. İki yıl aradan sonra, Türkiye’deki ilgili komite ve uzmanlar da kitapla ilgili olumlu görüş bildirdi" ifadeleri kullanıldı.

DUM RT Sözcüsü Rezeda Zakirova, uluslararası tanıma sayesinde, dünya müslüman toplumunun DUM RT’nin hazırladığı Kur’an-ı Kerim’e yoğun ilgi gösterdiğini kaydetti:

"Geçen yıl, Dubai Uluslararası Kur'an-ı Kerim ödülü (DİHQA) Kur’anı Kerim Hazırlama Komisyonu, DUM RT’yi uzman statüsünde birlikte çalışmaya davet etti. O zaman Kur’an-ı Kerim’in 1803, 1914 ve 2016 Kazan baskıları kullanıldı."

Tataristan Müftülüğü’nün bu yılın sonunda Belarus’taki müslümanlara Kur’an dağıtmayı planladığını belirten Zakirova sözlerini şöyle sürdürdü:

"Baskının elektronik dosyaları, Tataristan Müftüsü Kamil Samigullin tarafından Tataristan Başkanı Rüstem Minnihanov’un Belarus’a yaptığı resmi ziyaret sırasında Minsk’e teslim edildi."