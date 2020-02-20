Kayıt
08:07 20 Şubat 2020
Canlı Yayın
    Arama
    CHP İstanbul 36. Olağan İl Kongresi'nde il başkanlığına seçilen Canan Kaftancıoğlu

    Kaftancıoğlu: İl kongresinde karşıma aday çıkmadı değil, çıkamadı

    © AA / Serhat Çağdaş
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 01
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/images/104114/55/1041145594.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202002201041438950-kaftancioglu-il-kongresinde-karsima-aday-cikmadi-degil-cikamadi/

    CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul İl Başkanlığı seçimlerine tek aday olarak girmesine ilişkin eleştirilere yanıt verdi. "Karşınıza aday çıkmadı mı yoksa çıkarılmadı mı?" sorusuna yanıt veren Kaftancıoğlu, "Keşke çok aday olsaydı ama çıkmadı değil çıkamadı demek daha doğru" dedi.

    CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul İl Başkanlığı seçimlerine tek aday olarak girmesine ilişkin eleştirilere yanıt verdi. "Karşınıza aday çıkmadı mı yoksa çıkarılmadı mı?" sorusunu yanıtlayan Kaftancıoğlu, "Keşke çok aday olsaydı ama tek aday eleştirisi şahsıma yapmak yerine aday çıkamayanlara yapmak lazım. Genel Başkanımız tek adayla gidilsin gibi bir cümle kurmadı. Bulunduğu ortamlarda başarımızdan söz etti. Çıkmadı değil çıkamadı demek daha doğru" dedi.

    Sözcü'den Hande Zeyrek'in sorularını yanıtlayan Kaftancıoğlu'nun açıklamalarının bir bölümü şöyle:

    – İstanbul'da ikinci kez il başkanısınız. Bir kadın olarak İstanbul il örgütünü yönetmek zor bir iş mi?

    Çok kolay olduğunu söyleyemem ama işinizi iyi yapıyorsanız eğer her iş zor. 2 yıl önce böyle bir ihtiyacın olduğunu hissederek, planlı ve ilkelere bağlı kalarak örgütü motive ederek İstanbul'da bir başarı hikâyesi yazabileceğimize inandık. 2018'de beni il başkanı olmaya iten şey İstanbul'un yeniden halka verilebileceğine olan inancımdı ve böyle bir hedef koyarak il başkanı adaylığını ortaya koymuştum ve ulaştık.

    – İl kongresine tek aday olarak girmeniz çok eleştirildi. Karşınıza aday çıkmadı mı yoksa çıkarılmadı mı?

    İlk günden itibaren çok adaylı yarışı arzu ederdim. Keşke çok aday olsaydı ama tek aday eleştirisi şahsıma yapmak yerine aday çıkamayanlara yapmak lazım. Sonuçta karşıma adayı çıkaracak kişi ben değilim. Burada genel merkezin etkisi olduğunu söylemek haksızlık olur. Genel Başkanımız tek adayla gidilsin gibi bir cümle kurmadı. Bulunduğu ortamlarda başarımızdan söz etti. Çıkmadı değil çıkamadı demek daha doğru.

    'Vatandaşlara ulaşacağız'

    – Yeni dönem için neler planladınız?

    Göreve başlarken kısa, orta ve uzun vadeli hedefi koyarak başlarım. İlk dönemde tüm hedeflerimizi yerine getirdik. Yeni dönemde CHP üyelerinin yeniden gözden geçirilerek 260 bin üyemize doğrudan ulaşılmanın kolay bir mekanizmasını kuracağız. Hızlıca bunu tamamlayacağız. Uzun vadeli hedefimiz ise tüm örgüte söylediğim gibi ‘CHP'nin muhalefetteki son kongreleri olacak' diyorum. ‘Biz İstanbul Türkiye'dir' diyoruz. Türkiye'nin nefes almasına CHP'nin iktidara gelmesinde İstanbul koçbaşı görevi görecek. Örgütü bu şekilde planlayacağız. 16 milyon İstanbullu'ya ulaşmanın kanallarını oluşturacağız. CHP 200 bin üyesiyle hemen her gün sokaklarda olacak.

    – Kadınlar için bir proje olacak mı?

    Kesinlikle… Siyasette kadın katılımını arttıracağız. Talep ederek değil mücadelesini yaparak arttıracağız. Kadınların mücadelenin her alanında olması kendilerine olan özgüvenlerinin gelmesine vesile oluyor.

    'Her gün iş için binlerce insan başvuruyor'

    – Vatandaşlar size en çok hangi taleplerle geliyorlar?

    Her gün iş için binlerce insan başvuruyor. İntiharlar ortada. İşsizlerin durumu içler acısı. Evladına süt alamayan anneler var. Yoksulluk anlatılamaz boyutta.

    'Okumak beni dinlendiriyor'

    - En son kendiniz için ne yaptınız?

    Uzun zaman sonra ilk kez pazar günü tek başıma kimseye haber vermeden Taksim'de iki kitapevinde 3.5 saat zaman geçirdim. Son çıkan kitapları aldım. Cemal Süreya'yı anlatan ‘Şairin Hayatı Şiire Dahil' kitabını aldım mesela. Okumak beni dinlendiriyor.

    – Alışverişi sever misiniz?

    Hiç sevmem hatta nefret ederim. Üniversiteden kalma ceketimi hâlâ giyerim. Belirli şeyler var ihtiyaç olduğunu hissettiğimde gider alırım.

    Etiketler:
    Röportaj, açıklama, CHP İstanbul İl Merkezi, CHP, Canan Kaftancıoğlu
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Alparslan geçen sürede yaklaşık 35 bin TL harcayarak 850 adet cep telefonu topladı.
    25 yılda 850 cep telefonu biriktirdi
    Karikatür
    İngiltere puan tabanlı göç sistemine geçiyor
    İnfografik
    'Yüzyılın Anlaşması'nın ana maddeleri
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet