Ahmet Hakan: Tarafsız bir Gezi yorumu yapmak artık imkansız, herkes kendini kurtarır olan size olur

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni ve yazarı Ahmet Hakan, Gezi davasına değindiği yazısında "Gezi’yle ilgili olarak... ‘İçinde asla kabul edilemez yaygın Vandallıklar ve şiddet de vardı, özellikle dar alanda kalan barışçıl bir taraf da vardı’ diye bir cümle kurmanın bile imkânı kalmamıştır" ifadelerini kullandı.

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, bugünkü yazısında Gezi davasına ilişkin tarafsız bir yorum yapabilmenin imkansız olduğunu öne sürdü.

Hakan, "Gezi’nin böylesine keskin bir çekişme alanı haline geldiği şu ortamda… Gezi’yle ilgili olarak... ‘İçinde asla kabul edilemez yaygın Vandallıklar ve şiddet de vardı, özellikle dar alanda kalan barışçıl bir taraf da vardı’ diye bir cümle kurmanın bile imkanı kalmamıştır" görüşünü savundu.

Hakan, iktidarın Gezi’ye, "Baştan sona bir yakma yıkma, cam çerçeve indirme, araçları tahrip etme, kargaşa çıkarma olayı olarak yorumluyor. Sokak hareketiyle hükümet devirme planının uygulamaya sokulması olarak görüyor. Arkasında yabancı güçlerin olduğu bir kışkırtma olarak anlıyor. Büyük bir ihanet olarak görüyor, tek bir olumlu yön bile görmüyor.” düşünceleriyle; muhalefetin ise, “Spontane ve kendiliğinden gelişen çevreci bir aksiyon olarak değerlendiriyor. Baştan sona barışçıl bir eylem olarak görüyor ve yorumluyor. Tek amaçları Gezi Parkı’ndaki ağaçları korumak olan gençlerin geliştirdikleri son derece masumane bir aydınlanma hareketi olarak görüyor. Haklı bir direniş olarak görüyor, tek bir olumsuz yön bile görmüyor" görüşüyle yaklaştığını belirtti.

'İki taraf da kendi anlatısının dışında bir anlatıya yüz vermiyor'

Hakan ayrıca, "İki taraf da ödün vermeye yanaşmıyor. İki taraf da çok keskin. İki taraf da tartışmaya açık değil. İki taraf da kendi anlatısının dışında bir anlatıya yüz vermiyor. İki taraf da birbirine 'Şurada haklısın' deme noktasına asla gelmiyor. Gezi’nin böylesine keskin bir çekişme alanı haline geldiği şu ortamda Gezi'yle ilgili olarak, 'İçinde asla kabul edilemez yaygın vandallıklar ve şiddet de vardı, özellikle dar alanda kalan barışçıl bir taraf da vardı' diye bir cümle kurmanın bile imkânı kalmamıştır. Çünkü böyle bir cümle kurduğunuz anda bir taraf size 'Vay sen Gezi’ye nasıl Vandal dersin!' diye saldırırken, bir taraf da size 'Vay sen Gezi’ye nasıl barışçıl dersin!' diye saldırır. Yani herkes kendini kurtarır, olan size olur" ifadesini kullandı.