Kadir Şeker'in sağlık raporu: El kesik, boyun çürük, yüz ezik

Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre, Konya'da Ayşe D'yi darp eden Özgür Duran'ı engellemek isterken ölümüne yol açan Kadir Şeker'in sağlık raporu ortaya çıktı.

Kadir’in sağlık raporunda, 'sağ boyun literalinde iki santimetrelik alanda hiperemi, sağ gözaltında 4x2 santimetrelik alanda sıyrık, sol boyun literalinde 6x3 santimetrelik darp izi, sol göz altında sıyrık; sol el başparmakta yüzeysel kesi, sağ el birinci parmakta kesik, her iki dizde beyaz sklerotik değişiklikleri mevcut’ ifadeleri yer aldı.

Raporda Kadir’in bütün bu lezyonların ‘kavga sonucu olduğunu’ söylediği de belirtildi.

Kriminal raporda ise Kadir’in üzerindeki kazak ve atletin sol göğüs bölgesinde kesikler bulunduğu, bunların bıçak ile meydana geldiği değerlendirildi.